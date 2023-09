Trilhando e descobrindo os próprios caminhos

Uma das fases mais importantes da vida escolar, o Ensino Médio é quando os alunos começam a fazer escolhas e trilhar os próprios caminhos para o futuro. Implementado em todo o País em 2022 por determinação do Ministério da Educação, o Novo Ensino Médio prevê não somente uma formação essencial básica, organizada em Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, mas também abre um universo de possibilidades para conteúdos complementares por meio de Itinerários Formativos, que dão ao estudante a oportunidade de aprofundar conhecimentos em suas áreas de interesse.

Desde 2017, o Rio Branco tem trabalhado em mudanças no dia a dia da escola – inclusive nos anos finais do Ensino Fundamental – para construir esse currículo. Com temáticas contemporâneas e uma arquitetura curricular flexível, os alunos do colégio podem escolher três caminhos possíveis dentro dos Itinerários Formativos Integrados: Vida e Natureza; Pensamento e Linguagem; e Lógica e Negócios. “Hoje, o Ensino Médio do Rio Branco tem uma dimensão autoral muito importante, conectada com as demandas de um mundo complexo”, explica Esther Carvalho, diretora-geral da instituição.

A temática Vida e Natureza reúne Ciências da Saúde, da Terra e do Mar. Em Pensamento e Linguagem, os alunos têm um itinerário formativo que aborda Artes, Linguagens, Ciências Sociais e Humanas. Já em Lógica e Negócios, o estudante trilha um caminho de Ciências Exatas, Tecnologia e Ciências Econômicas. “Como construímos esse currículo? Estruturamos Grupos de Trabalho, formados por professores, e construímos algo que ninguém ainda havia feito, desenvolvemos novos componentes curriculares”, conta Esther. “Quem está fazendo isso são professores dos diferentes componentes, que ampliam seus objetos de conhecimento também sob uma nova ótica”, diz.

No Ensino Médio, os itinerários se desenvolvem em sala de aula divididos em três partes: a primeira é a estrutural, na qual os componentes curriculares comuns aos três caminhos são trabalhados a partir de diferentes enfoques; depois vem uma parte específica, que são os conteúdos oferecidos de forma exclusiva e que estão diretamente relacionados ao itinerário escolhido pelo aluno; e o terceiro e último, chamado de síntese, é momento de aprofundamento do trabalho realizado dentro do caminho de opção do estudante, com a oportunidade de desenvolver projetos.

Nova perspectiva

“Olhar o mundo sob uma perspectiva sistêmica é muito interessante”, diz Esther. E ela exemplifica: “Um dos componentes de um dos nossos itinerários é Current Affairs. Nele, os alunos desenvolvem produção e compreensão escrita em inglês, mas dentro disso vão discutir temas de mídia, tecnologia e atualidades. Então, vai muito além do inglês em si”.

E é por meio desse currículo que o Colégio Rio Branco desenvolve o potencial dos estudantes, estimulando competências e habilidades – que formam não apenas alunos preparados para os desafios do Ensino Superior e do mercado de trabalho, mas também cidadãos críticos e transformadores. Depois de finalizada essa etapa da educação, os alunos estão prontos para trilhar seus caminhos nas melhores universidades do Brasil e do exterior.

“Esse currículo tem um pressuposto de uma pessoa que seja feliz, competente, que cumpra seus talentos e vocações, e que faça diferença na sociedade, uma sociedade mais justa, ética, solidária e sustentável”, diz Esther. “Esse currículo pressupõe um jovem que seja propositor de caminhos e soluções. Esse currículo conversa com essas pessoas que queremos formar”, finaliza a diretora-geral.