Unesp divulga resultado do vestibular; confira lista de aprovados

O resultado final do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foi divulgado nesta quarta-feira, 1°. Ao menos 62 mil candidatos disputaram as 7.680 vagas em cursos de graduação da instituição, que tem câmpus em 24 cidades do Estado de São Paulo - 22 no interior, um na capital e outro no litoral.

A lista dos aprovados pode ser conferida no site da instituição neste link. Conforme o manual do candidato, a matrícula virtual dos convocados em primeira chamada começa já no dia seguinte, 2, a partir das 10h, e se estende até o dia 7 de fevereiro. A divulgação da 2ª chamada deve ocorrer na quinta-feira, 9, a partir das 16h.

As provas da segunda fase do processo seletivo foram aplicadas no dia 19 de dezembro. O exame, com duração de cinco horas, teve 60 questões de múltipla escolha (20 de linguagens e códigos, 20 de ciências da natureza e matemática e 20 de ciências humanas) e uma redação dissertativa.

Os cursos da Unesp são oferecidos em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Matrícula dos convocados deve ser feita a partir de amanhã, 2 de fevereiro Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO