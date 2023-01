Unila terá Medicina e 24 novas graduações

Mesmo ainda distante de ter pronto o prédio sede, a Unila já tem data para sua primeira grande expansão de cursos. Inicia já no segundo semestre o curso de Medicina e até o ano que vem novas 24 graduações.Serão oferecidas 60 vagas de Medicina e a meta é ter metade de alunos estrangeiros, como ocorre nos outros cursos. Somente se não forem preenchidas as vagas destinadas a alunos de outros países é que as as cadeiras serão oferecidas para brasileiros.O curso de Medicina não fazia parte do projeto da Unila, mas surgiu no âmbito do programa Mais Médicos. "É uma demanda antiga da cidade, que tem condições vantajosas para receber um curso, com dois hospitais e programas de residência médica", diz o reitor da Unila, Josué Modesto Subrinho, que vislumbra no futuro um câmpus de saúde da universidade.A graduação de Medicina já vai estar de acordo com as novas diretrizes do curso que estão sendo discutidas no Conselho Nacional de Educação, com formação voltada para atendimento básico. O modelo não prevê hospital universitário, mas atendimento na rede real da cidade.Com a expansão sem ainda ter consolidado os cursos já existentes, a Unila corre o risco de criar um acúmulo de problemas já vividos em outros câmpus da rede federal. O reitor reconhece que há riscos, mas diz acreditar que crescer vale a pena. "Ou adotamos postura muito conservadora, dizendo esta muito bem aqui e ficamos como está, ou assumimos que precisamos expandir e corremos os riscos. É melhor correr esses riscos do que o da estagnação, de não atender as expectativas da sociedade."As vagas nas outras 24 graduações serão abertas a partir de 2015 -metade no primeiro semestre e o resto no segundo. Serão novos cursos como Engenharia Física, Engenharia Química e Artes Cênicas, Graduações como Letras, Histo?ria, Geografia e Cie?ncias Biolo?gicas, que ja? vinham sendo ofertados como bacharelado, assumem agora tambe?m a modalidade licenciatura. Os novos cursos resultarão em um aumento de cerca de 1.200 vagas.