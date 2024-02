Univesp abre inscrições para o vestibular deste ano; veja como participar

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre na próxima terça-feira, 6, a partir das 15h, as inscrições para o vestibular 2024. Conforme a instituição, estão disponíveis 23.322 vagas, em 425 polos de 371 municípios. As inscrições vão até 8 de abril e devem ser feitas exclusivamente pelo site. O custo é de R$ 52.

Veja os cursos oferecidos:

Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura);

Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação);

Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

Univesp abre inscrições para o vestibular 2024 na próxima terça-feira, 6. Foto: Divulgação/Univesp

PUBLICIDADE A prova ocorrerá no dia 26 de maio e o início das aulas está previsto para o fim de julho de 2024. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.610 vagas para o Provão Paulista e os aprovados também ingressam em julho, de acordo com a instituição. O gabarito oficial será divulgado em 27 de maio, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrem em 25 de junho, a partir das 15h.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, conforme a instituição.

Saiba como participar

Basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. “No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais”, acrescenta a Univesp.

Também será possível, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2021, 2022 e 2023, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

Além disso, no vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que fizeram o ensino médio em escolas públicas.

Isenção de taxa da matrícula

As pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa entre 6 e 16 de fevereiro. “No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou desempregados”, acrescenta a Univesp.

Os benefícios também são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

Para dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a central de teleatendimento da Fundação FAT, em dias úteis das 8h às 20h, pelo telefone (11) 3471-6100.

Veja a seguir o cronograma