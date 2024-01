USP 90 anos: participe da homenagem do ‘Estadão’ ao aniversário da universidade; envie vídeo

A Universidade de São Paulo (USP) completa 90 anos no próximo dia 25. Em nove décadas, muitas pessoas fizeram parte da instituição, considerada a melhor da América Latina e uma das cem melhores do mundo. Por isso, o Estadão te convida para contar a sua história na USP e participar desta homenagem.

Antes de enviar seu vídeo por mensagem direta (inbox) no Instagram do jornal, no @estadao, preste atenção nas orientações: gravar na vertical (se for selfie, evite deixar o celular muito próximo ao rosto). Se possível, gravar em um ambiente silencioso.

O vídeo pode ter aproximadamente 30 segundos. Pode começar já respondendo à pergunta, “qual sua história com a USP?”, e, quando terminar, aguarde um segundo antes de encerrar a gravação.

Para te inspirar, a influenciadora digital Dora Figueiredo, que estudou Nutrição na USP, contou a experiência dela na instituição. “A pesquisa que se faz na USP tem uma qualidade altíssima. Inclusive, eu fiz parte dessa pesquisa”, diz ela.

“Eu fiz iniciação científica (na USP) na parte de Nutrição, vendo qual é a importância das fibras nas doenças, como asma. Fazer parte de uma pesquisa me mostrou a importância e como desvalorizamos a ciência nesse País”, contou.