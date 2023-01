USP Leste instala bandejão para alunos na Fatec do Tatuapé

SÃO PAULO - A USP Leste abriu nesta quarta-feira, 9, um bandejão na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec) do Tatuapé. A falta de um bandejão era uma das principais reclamações dos alunos durante a realocação das aulas para a Fatec e a Unicid, na zona leste. Mas o novo refeitório, segundo os alunos, tem apenas 50 lugares e é destinado para todos os estudantes da unidade, tanto os que foram realocados para a Fatec quanto os que assistirão às aulas na Unicid. A unidade tem aproximadamente 5 mil alunos.

Os estudantes reclamam que o espaço não tem pratos e nem bandejas e que os alimentos estão sendo servidos em marmitex de alumínio. "Hoje ninguém sabia da existência do bandejão, mas não vai dar conta, especialmente quando as pessoas começarem a saber. Além disso é longe da Unicid. São 20 minutos de caminhada e é preciso atravessar um viaduto", disse Marcelo Fernandes, de 23 anos aluno do 5º ano de Gestão de Políticas Públicas.

Jaqueline Nascimento, de 23 anos, aluna do 5º ano de Gestão Ambiental, disse que o espaço não conseguirá receber todos os alunos da unidade. "É um espaço muito restrito, bem diferente do original. Com certeza não comporta a quantidade de alunos."

Ampliação. A diretora da unidade, Maria Cristina Motta de Toledo, disse que "à medida que se estabilizar o fluxo será possível estudar uma ampliação". "Vamos ver como será o interesse dos alunos. Estamos tentando montar uma estrutura que se aproxime da EACH."