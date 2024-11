USP volta a liderar ranking de universidades da América Latina; veja posição de outras brasileiras

Após cinco anos, a Universidade de São Paulo (USP) voltou ao topo do ranking de melhores universidades da América Latina da consultoria britânica Times Higher Education, uma das mais conceituadas do mundo. Desde 2019, a universidade vinha perdendo o posto para a Pontifícia Universidade Católica do Chile, que agora ocupa o quarto lugar. Ao todo, o Brasil tem sete entre as dez melhores universidades da América Latina este ano.

Universidade de São Paulo (USP) voltou ao Top1 melhores universidades da América Latina, na classificação da Times Higher Education, em 2024. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

PUBLICIDADE A Universidade de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente, no ranking de 2024. A Unicamp subiu do terceiro lugar para o segundo e a UFRJ, do 11º para o terceiro. A Universidade Estadual Paulista (Unesp), que no ano passado ocupou o décimo lugar, agora ficou em quinto. Como mostrou o Estadão, no ranking mundial da Times Higher Education, a USP já ocupava a melhor colocação entre as universidades da América Latina em 2023 e, neste ano, a universidade voltou ao Top 200 mundial, depois de 12 anos. A métrica utilizada pela consultoria é diferente nos rankings global e América Latina.

Ao todo, 69 universidades brasileiras foram classificadas pela consultoria, que escreveu que “se você pretende estudar em uma das melhores universidades da América Latina, ir para o Brasil pode ser sua melhor aposta”.

O ranking total da América Latina tem 214 instituições, em 16 países. A Colômbia é o segundo país com mais universidades classificadas (38), mas nenhuma delas ficou entre as dez melhores.

Confira o Top 10 melhores universidades da América Latina em 2024:

1º. Universidade de São Paulo (USP);

2º. Universidade de Campinas (Unicamp);

3º. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

4º. Pontifícia Universidade Católica do Chile;

5º. Universidade Estadual Paulista (Unesp);

6º. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ);

7º. Tecnológico de Monterrey, no México;

7º. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

9º. Universidade do Chile;

10º. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Confira a lista completa, com todas as universidades classificadas, no site da Times Higher Education.