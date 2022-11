Vestibular da Unicamp libera a consulta aos locais de prova para a 2ª fase

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) liberou nesta terça-feira, 29, a consulta do local de realização da segunda etapa do Vestibular Unicamp de 2023. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) orienta todos os vestibulandos a realizarem a consulta diante da possibilidade de alteração de local em relação à primeira fase. A consulta individual deve ser feita por meio do site da Comvest.

Dos 56.611 vestibulandos que realizaram a prova na primeira fase, realizada no dia 6 de novembro, 12.706 foram convocados para a nova etapa. Os locais de prova são consultados individualmente pelos candidatos, por meio do número de inscrição e senha. Além disso, é possível ainda verificar a listagem de aprovados, as notas de corte por curso e as notas individuais da primeira prova.

As provas serão realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro e terão duração de cinco horas em cada um dos dias. A Unicamp está oferecendo este ano 2.540 vagas para 69 cursos da graduação para ingresso por meio do Vestibular Unicamp.

Como será a prova da segunda fase?

A avaliação realizada no primeiro dia é comum a todos os candidatos, contendo prova de redação com duas propostas de textos que serão a escolha do candidato, uma prova de Língua Portuguesa e Literatura, e uma parte interdisciplinar com questões de Língua Inglesa e de Ciências da Natureza. A prova tem um total de 10 questões e um texto.

Para o segundo dia, além das questões comuns a todos, a prova contém uma parte variada conforme área do curso desejado na primeira opção. Nas áreas estão incluídas Ciências Biológicas ou da Saúde; Ciências Exatas ou Tecnológicas, Ciências Humanas ou Artes). Das questões comuns, estarão seis questões de Matemática, e duas questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

Para a parte de conhecimentos específicos do segundo dia, os candidatos da área de Ciências Biológicas ou Saúde lidarão com seis questões de Biologia e seis questões de Química; os candidatos das Ciências Exatas e Tecnológicas terão seis questões de Física e seis questões de Química; e os que esperam passar na área de Ciências Humanas e Artes enfrentarão seis questões de Geografia e seis questões de História, com conteúdos de Filosofia e Sociologia.

As pontuações serão divididas com cada questão dissertativa valendo quatro pontos, com dois itens cada e valendo dois pontos cada item. As provas de áreas que exigem habilidades específicas como Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança terão suas provas realizadas entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, na cidade de Campinas.

A primeira chamada será divulgada no dia 6 de fevereiro e os convocados terão de realizar suas matrículas de modo online nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro na página da Comvest.

Estudantes medalhistas podem entrar em outro formato

Além do vestibular tradicional, a Unicamp está com vagas abertas para as Vagas Olímpicas 2023. O formato tem inscrições gratuitas para estudantes de escolas públicas e privadas, que sejam medalhistas ou tenham ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio.

As inscrições vão até 16 de janeiro de 2023 e os candidatos podem se inscrever em até dois cursos. São 122 vagas em 33 cursos diferentes. Os candidatos devem anexar documentos comprobatórios das respectivas premiações em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores para se inscrever no modelo de vaga.