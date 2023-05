Vestibular de meio de ano tem mais de 40 mil vagas; ESG e digital são o foco

Conexão é a palavra-chave para quem busca uma graduação presencial neste vestibular de meio de ano. As instituições de ensino superior promovem novo processo seletivo nas próximas semanas, em uma oferta de mais de 40 mil vagas para a cidade de São Paulo, conforme levantamento do Estadão. São cursos presenciais, de tecnólogos e de ensino a distância (EAD), incluindo opções que vão desde Faculdades de Tecnologia (Fatecs) até instituições particulares.

Sem as incertezas da covid-19 que acompanhavam o País desde 2019, as matrículas em graduações de instituições privadas aumentaram 35% no primeiro semestre deste ano. A estimativa é de uma pesquisa da Educa Insights em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes) e dados de 22 universidades brasileiras.

“As inscrições estão abertas, estão ocorrendo e estão praticamente no mesmo patamar de anos anteriores”, afirma Milton Pignatari Filho, coordenador de Processos Seletivos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. “No meio do ano, é menor o número de vagas, mas com uma concorrência bastante forte”, diz, sobre o vestibular de inverno. Para decidir onde estudar, Kimberly Silva de Assis, de 19 anos, listou as faculdades que gostaria de frequentar e as pelas quais não se interessava tanto. “Um dos critérios que eu fui utilizando para cortar foi o método de ensino, a forma com que passariam o conhecimento.”

Para quem está no processo de escolher uma instituição de ensino superior, saber que a universidade está alinhada a temas globais como ESG (sigla vinda do inglês para governança corporativa, ambiental e social) e conectada a tendências é, também, valorizado pelos estudantes. “Notamos que há um apetite por mais inovações, principalmente que envolvam tecnologia e sustentabilidade”, diz o coordenador executivo de Processo Seletivo do Insper, Tadeu da Ponte.

Segundo Kimberly, que é bolsista do curso de Economia na faculdade, a abordagem aprofundada de atualidades, como os conflitos geopolíticos, a incorporação de disciplinas como programação e a atualização do ensino de acordo com métodos mais usados pelas empresas são importantes para a formação universitária e a compreensão dos estudantes sobre o mundo. “Dentro de algumas limitações, eu achava que a faculdade podia expandir a minha visão de mundo, mas não que fosse uma guinada tão grande. Vi que estava dentro de uma bolha que acreditava não estar.”

Esse interesse é registrado em outras faculdades. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, cursos tradicionais como Psicologia, Arquitetura, Direito e Economia continuam bastante procurados, mas a instituição notou o aumento da busca por Ciência da Computação e Engenharia da Computação. A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) vê a valorização do curso de Direito que lançou no início do ano, bastante focado em direito digital.

Turmas de meio de ano do Mackenzie começam sem nenhum vínculo com as turmas de fevereiro Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Já em Administração o que atrai é o foco em empreendedorismo e inovação. “Tudo isso está na pauta desses jovens, então acaba interessando. Depende muito do processo e do momento que se vive em termos de contextualização e do mercado, seja mundial ou brasileiro”, afirma a responsável pela área de Marketing e Inteligência de Mercado da ESPM, Jane de Freitas Mundel. “Todas as empresas estão demandando esse tipo de abordagem, o que levanta o interesse desde alunos da graduação até quem está no mercado na pós-graduação”, diz Tadeu.

A cada nova geração de alunos, as expectativas sobre o ensino superior passam por algumas variações. Kimberly ingressou na faculdade buscando aprimorar soft skills (habilidades comportamentais) e se surpreendeu com o aprendizado. “Eu sou muito tímida, mas queria trabalhar essas habilidades que são muito necessárias, como gestão de pessoas e comunicação”, afirma.

O início foi desafiador. Ela sentia que, na sala de aula, muitos dos colegas já estavam envolvidos no universo dos negócios e finanças – o que a fazia sentir que estava, de alguma forma, “atrasada”. “Eu evitava abrir a boca para comentar qualquer coisa porque achava que todo mundo ia me julgar.”

Hoje, a tensão diminuiu e ela se sente mais à vontade para compartilhar opiniões e percepções. “Estou aqui justamente para aprender, então, mesmo que eu não saiba, eu vou aprender.”

Para as universidades, fica a necessidade de acompanhar mais essa demanda. De acordo com Jane, a tecnologia na palma da mão representa um novo cenário no qual os jovens ganham protagonismo. “Não é só ‘Quero ter a informação’, porque isso eu tenho acesso. A tendência é uma metodologia que privilegia como esse estudante traz a informação, para que a gente possa lapidar, aprofundar e colocar em prática.”

Vestibulares de inverno

ESPM

Inscrição: Até 20/6

Data da entrevista on-line: 3/4 a 20/6

Data da prova: 25/6

Taxa de inscrição: R$ 120

Site: www.espm.br/cursos-de-graduacao/processos-seletivos/vestibular/

Fatecs

Inscrição: Até 2/6

Data da prova: 25/6

Taxa de inscrição: R$ 91

Site: vestibularfatec.com.br

Faap

Inscrição: Até 15/6

Data da prova: 18/6

Taxa de inscrição: R$ 170

Site: vestibular.faap.br/

Ibmec

Inscrição: Até 6/7

Data da prova: 7/7

Taxa de inscrição: R$ 150

Site: www.ibmec.br/vestibular

Mackenzie

Inscrição: Até 7/6

Data da prova: 15/6

Taxa de inscrição: R$ 160

Site: www.mackenzie.br/processos-seletivos/vestibular-graduacao/

Metodista

Taxa de inscrição: Gratuita

Site: https://metodista.br/

PUC

Inscrição: Até 7/6

Data da prova: 18/6

Taxa de inscrição: R$ 180

Site: www.nucvest.com.br

Senac

Inscrição: Até 18/8, com exceção do curso de Tecnologia Gastronomia (4/8)

Prazo final para envio da redação on-line: 18/8

Taxa de inscrição: R$ 25

Site: www.sp.senac.br/graduacao