Você conhece a fase dos ‘terrible twos’?

Publicidade

Você conhece a expressão “terrible twos”, em português os “terríveis dois anos”? Muitos conhecem, principalmente mães e pais de crianças que têm perto dos dois. Diz respeito às agitações típicas dessa fase.

A criança de dois anos anda, corre e pula sem ajuda; tenta subir - muitas vezes consegue - em móveis e escadas. Morde, empurra, bate e morde quem atrapalha sua meta. Faz birra - e que birras! - quando quer ou não quer algo que não conseguiu. Todas essas capacidades combinam com a vontade que tem de pesquisar o mundo que a cerca, conhecer tudo o que vê, tocar e pegar o que ainda não está a seu alcance, enfrentar desafios o dia inteiro - muitas vezes à noite também.

Leia também Todos os professores precisam de reconhecimento por seu trabalho

Com o pouco de independência dos pais e adultos, adquirida com o seu desenvolvimento, a criança quer prescindir deles. Ela não sabe que ainda não pode. E é justamente a interação com eles e os vínculos é que permitem que se desenvolva cada vez mais e expresse em atos o seu potencial.

Mas como dá trabalho a tutela de crianças dessa idade! Birras em casa e em público. O que fazer? Há mães que ficam desesperadas. Não é mesmo fácil, principalmente se é frente a outras pessoas. Sabe por quê? Porque há julgamento.

Quando a criança quer algo e não consegue, faz birra, chora, grita, esperneia. Foto: Pixabay

Quando a criança quer algo e não consegue, faz birra, chora, grita, esperneia. É que ela se sente como majestade: por ela, todos à sua volta deveriam se curvar às suas vontades. E ela não sabe se o que ela quer pode fazer mal à ela, certo?

Na hora da birra, nem pensar em trabalhar com a razão: as emoções da criança estão desgovernadas. O que costuma funcionar é tirar a criança da situação em que ela se encontra e onde está o estopim da birra, e buscar distraí-la.

Continua após a publicidade

E o que fazer com as constantes “desobediências”? Uma boa saída é impedir que ocorram. Ela está a caminho da escada e não consegue subir sozinha? Tirá-la do caminho funciona mais do que dizer: “Aí você ainda não pode ir”.

Ela está prestes a dar um tapa no rosto da mãe ou de outra criança? Quase sempre o adulto consegue antecipar o comportamento da criança, e pode dar tempo de impedir o tapa.

Tudo isso funciona mais do que lições e regras nessa idade porque a criança desiste de fazer algo que dificilmente consegue finalizar. Já as regras e comandos dos adultos.... são menos eficientes por um motivo simples: a criança conhece as regras, ao menos algumas delas, mas a força de seu impulso é forte e ela ainda não tem autocontrole. Os dois não são tão terríveis assim: dão trabalho. Mas a vida toda dos filhos sob a responsabilidade dos pais dá trabalho, não é?