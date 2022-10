Zerar a redação no Enem elimina o candidato? Confira dúvidas frequentes do maior exame do País

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 será nos dias 13 e 20 de novembro. Quase 3,4 milhões de estudantes estão aptos a realizar a prova que decidirá seus futuros nos vestibulares por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), como complemento em outras instituições e na participação em programas de financiamento. A redação, normalmente um motivo de preocupação para os candidatos, é a única parte do exame em que é possível tirar nota zero.

No primeiro dia, os candidatos testarão seus conhecimentos nas provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) – além da redação. No segundo, os participantes farão as avaliações de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões). O formato de correção será o mesmo nas provas física e digital.

Leia também Como é calculada a nota do Enem? Confira outras perguntas frequentes sobre o exame

Estudantes chegam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no colégio Objetivo/Casper localizado na Avenida Paulista (Werther Santana/Estadão) Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

O Estadão segue com a série de reportagens que responde algumas das dúvidas mais frequentes sobre o exame. O edital completo pode ser acessado aqui.

É possível zerar a prova do Enem?

Não, mesmo que o candidato entregue a prova em branco, ele não sairá zerado. O motivo disso é que a pontuação em cada questão depende do grau de dificuldade – as mais difíceis valem mais e as mais fáceis, menos. Na prática, uma delas pode ter um valor mínimo de 200 e um máximo de 700, ou seja, se o aluno errar, ganhará 300 pontos – ou seja, quanto menor o índice total de acertos, mais ela valerá.

No entanto, o aluno não está “imune” a zerar ao menos uma das áreas, que é a redação, a única na qual é possível não obter nenhuma nota. Isto acontece em caso de falta de pontuação nos cinco critérios de correção: domínio da norma padrão da língua portuguesa, compreensão da proposta de redação, seleção e organização das informações, demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto e elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os valores e considerando as diversidades socioculturais.

Quem não faz a redação do Enem é desclassificado?

Não, mas pode trazer uma série de problemas ao candidato. Além de diminuir substancialmente a nota total, somada da redação com as outras áreas, elimina o estudante da concorrência de vagas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), utilizados para custear o ingresso de estudantes em faculdades particulares – e Sistema Único de Seleção (Sisu) – utilizado como admissão por muitas instituições no Brasil, uma delas é a Universidade de São Paulo (USP).

Pode zerar a língua estrangeira no Enem? (Inglês/Espanhol)

Não há uma prova específica para a língua estrangeira, elas estão inclusas na avaliação de linguagens e suas tecnologias. Zerar as questões voltadas a esse assunto não anula o desempenho do candidato, mas o impede de ganhar vantagem sobre os concorrentes.

Cerca de 10% da prova de linguagens é composto por inglês ou espanhol, dependendo de qual foi a escolha prévia do estudante – e elas têm um índice de acerto baixo: 45% na primeira e 34% na segunda, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem.

O que acontece se eu não for no dia da prova do Enem?

Depende da inscrição do estudante, caso tenha pago a taxa e faltado no dia da prova, não há nenhuma punição – além de, claro, perder o exame. Se o candidato for isento deste pagamento, será necessário justificar a ausência senão perde esse benefício.

A justificativa pode ser preenchida na Página do Participante, onde são feitos os próprios pedidos de isenção. São requeridos dados como CPF, data de nascimento e o motivo da ausência com a documentação necessária, dependendo do motivo, que envolvem maternidade, privação de liberdade, trabalho, emergência médica, dentre outros disponíveis no edital.

Posso ir no Enem de cabelo amarrado?

As regras do Enem não restringem nenhum corte ou disposição de cabelo, cabendo aos candidatos se vestir e dispor da forma que achar mais confortável para a realização do exame. No entanto, óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, viseira ou gorros, devem ser colocados em um envelope porta-objetos antes da entrada no local de prova.

Posso levar celular no Enem?

Não há problemas em levar o celular até o lugar onde você prestará o Enem, mas ele deve ser colocado dentro do envelope, com aplicativos, sistemas e funções desativados e desligados, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local. Desrespeitar essa norma resultará em eliminação do candidato.

Continua após a publicidade

Quais documentos levar no Enem?

É obrigatória a apresentação de um documento de identificação original e com foto, que pode ser a carteira de identidade (RG), carteira de habilitação (CNH), carteira de trabalho ou passaporte para concorrentes estrangeiros. Carteira de estudante não é aceita. Além disso, a prova só poderá ser feita com caneta esferográfica preta de material transparente.

A única exceção, de acordo com o edital, é para participantes com transtorno de espectro autista, que poderão utilizar caneta com tinta colorida para uso exclusivo no caderno de questões – é necessário solicitar com antecedência.

Que horas fecha o portão do Enem?

O horário de abertura e fechamento dos portões é o mesmo para todos os locais de prova e seguem o fuso de Brasília (DF) (GMT-3), sendo requeridas as devidas adaptações caso o participante esteja em um local diferente, como no Amazonas (GMT-4, uma hora a menos), ou Acre (GMT-5, duas horas a menos).

A abertura será ao meio-dia, o fechamento às 13h, o início das provas às 13h30, o término das mesmas no primeiro dia (13/11) às 19h e no segundo (20/11), às 18h30. O candidato que chegar após os portões fecharem não poderão mais entrar, sem exceções.