A bossa moderna e cativante do dinamarquês Oilly Wallace

Novidade dinamarquesa no Selo Eldorado de Qualidade: o jovem Oilly Wallace, de apenas 27 anos. Apesar da pouca idade, sua trajetória na música vem de longe.

Para você ter uma ideia, aos 13 anos ele se apresentava como saxofonista em um parque de diversões na cidade de Copenhague. A paixão pelo sopro, aliás, vem do jazz de nomes como Cannonball Adderley, Dexter Gordon e Charlie Parker. E foi no jazz que Wallace percorreu boa parte de sua carreira, acompanhando diversos grupos e artistas.

Em 2023 ele lançou o seu primeiro disco solo, dando uma guinada na carreira. “Flowers of Your Youth” marca a estreia do músico como vocalista e apresenta uma sonoridade das mais interessantes. É um álbum pop com faixas que, ora flertam com eletrônico, ora soam como belas baladas melancólicas.

Tudo isso sem deixar de lado pitadas de jazz e os seus instrumentos de sopro. Por aqui a gente destaca a faixa-título: uma bossa moderna e cativante, capaz de nos levar para um suave fim de tarde de verão à beira-mar.