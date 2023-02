Assédio no carnaval: “Paquerar não é crime, mas tudo o que vier depois do ‘não’, é”, diz delegada de

custom_embed - assets

Eventos como carnaval, Réveillon e até jogo de futebol são períodos de alerta para autoridades policiais no quesito violência contra a mulher. Segundo delegada de Polícia e coordenadora das DDMs (Delegacia de Defesa da Mulher) no Estado de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari, o número de casos de abuso sexual e violência crescem durante o período, principalmente estimulado pelo consumo de álcool e drogas. “A mulher precisa ficar atenta até ao resultado do time do seu companheiro. Se perde o jogo, a chance de agressão aumenta. Temos muitos casos registrados no domingo à noite”, afirma.

Qual é o limite entre o abuso e o crime? Quando é o caso de denunciar? De acordo com a delegada, “paquerar não é crime. Passa a ser a partir do momento que a mulher diz não. Beijo roubado, passada de mão podem ser reportados à polícia”, explica. Segundo Jamila Jorge Ferrari, ao presenciarem importunação, agentes de polícia à paisana podem prender o assediador em flagrante. Dois casos de prisão por importunação sexual foram registrados em blocos de carnaval em São Paulo na semana passada.