Baby do Brasil, Blitz, Péricles e mais: veja o Mapa dos Shows Eldorado

Os destaques desta semana do Mapa dos Shows Eldorado são as apresentações de Baby do Brasil no Teatro Bradesco, Blitz no Tokio Marine Hall e Péricles no Terra SP. Há também o show que comemora os 30 anos de carreira da banda Pato Fu, na Audio.

Angra, Liniker e Roberta Sá também fazem shows na capital nesta semana, porém os ingressos já estão esgotados.

Jards Macalé

Itinerante – Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram: @tranquilosaopaulo

Tranquilo São Paulo

Segunda, dia 31, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Maria Beraldo

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Show ‘Nova safra de composições’ com participações de Lello Bezerra e Marcelo Cabral

Segunda, dia 31, às 20h

A partir de R$54

Ingressos à venda online





Laura Lavieri

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Show ‘Mântrica’

Terça, dia 1º às 20h

A partir de R$30

Ingressos à venda online





Lavínia

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Participação de Otto e Junio Barreto

Show ‘No Meu Umbigo”

Terça, dia 1º, às 21h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Metá Metá e Quartabê

Sesc Pinheiros - Rua Pais Leme, 195, Pinheiros

CHIII - Festival de Música Criativa

Terça, dia 1º, às 20h30

Grátis (retirada de ingressos na bilheteria a partir das 18h30)





Las Ligas Menores

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Direto da Argentina

Quinta, dia 3, às 21h

A partir de R$100

Ingressos à venda online





Àvuà

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 4, às 21h

A partir de R$13

Ingressos à venda online





Castello Branco

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sexta, dia 4, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Lirinha

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Lançamento do álbum ‘Mêike Rás Fân’

Sexta, dia 4, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Pato Fu

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Show ‘30 anos’

Sexta, dia 4, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Péricles

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 4, às 22h

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Santa Jam Vó Alberta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 4, às 21h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Angra

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

The Best of 30 Years Tour

Sexta e sábado, dias 4 e 8, às 20h30

Esgotado





Roberta Sá

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘SambaSá’

Sexta e sábado, dias 4 e 5, às 21h30

Esgotado





Liniker

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Turnê ‘Índigo Borboleta Anil’

Sexta e sábado, dias 4 e 5, às 22h, e domingo, dia 6, às 20h

Esgotado





Baby do Brasil

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Show ‘In Concert’

Sábado, dia 5, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Bebé

Centro Cultural Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sábado, dia 5, às 19h

Gratuito





Blitz

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Única apresentação

Sábado, dia 5, às 22h

A partir de R$120

Ingressos à venda online





Glória

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 5, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Lucas Neto

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

O Bem vs. O Mal

Sábado, dia 5, às 17h

A partir de R$55

Ingressos à venda online





Bemti

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Domingo, dia 6, às 19h

A partir de R$20

Ingressos à venda online





Rubem Faria Trio

Bourbon Street Music Club - R. dos Chanés, 127, Moema

Participação de Luciana Mello

Domingo, dia 6, às 19h30

A partir de R$75

Ingressos à venda online