Beth Gibbons, uma das vozes mais emblemáticas dos anos 1990

Uma das vozes mais emblemáticas dos anos 90 é, sem dúvida, a da inglesa Beth Gibbons, que fez história como vocalista da banda Portishead, pioneira do trip hop. As interpretações de Gibbons, sempre carregadas de uma força única, faziam um contraponto muito interessante com as batidas do hip hop e os samples de trilhas sonoras de filmes dos anos 50 e 60.

Depois de alguns trabalhos solos que passearam entre o folk e a música erudita, agora ela volta com um novo e aguardado álbum, “Lives Outgrown”, com previsão de lançamento para maio. A cantora disse em entrevista recente que é seu trabalho mais pessoal. Segundo Gibbons, “...essas são músicas do meio do caminho da vida, quando o olhar pra frente não rende mais o que costumava render e olhar para trás ganha um foco repentino e mais nítido”.

Um belo aperitivo desse trabalho já está disponível: o single “Floating On A Moment”, com produção assinada por James Ford, que já trabalhou com Depeche Mode e Arctic Monkeys e que soube traduzir a essência da obra dessa artista sensacional que é Beth Gibbons.