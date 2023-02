Bombeiros retomam buscas no litoral norte de SP; número de mortos na chuva sobe para 48

custom_embed - assets

Os bombeiros retomaram às 5h de hoje as buscas por vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana. Os trabalhos haviam sido suspensos na noite anterior por causa da volta da chuva e do risco de novos deslizamentos. Mais dois corpos foram encontrados, elevando para 48 o número de mortos, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. Em entrevista à Rádio Eldorado, direto do centro de operações em São Sebastião, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Luciana Soares, disse que há 36 pessoas desaparecidas e relatou que ainda há riscos de novos deslizamentos e áreas com dificuldades de acesso na Barra do Sahy, onde foi registrado o maior número de vítimas.