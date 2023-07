Boogarins, Adriana Calcanhotto, Zé Ramalho e mais: confira os eventos da semana

Estreia nesta segunda, dia 24, o Mapa dos Shows Eldorado na versão boletim de rádio. A partir de agora, você confere nossas dicas de shows também em áudio, além da nossa página aqui no site da Eldorado. Ouça ao vivo a qualquer momento em 107.3 FM, pelo player do site, app ou na sua assistente de voz.

Alguns dos destaques desta semana são os shows de lançamento dos novos trabalhos de Adriana Calcanhotto, no Sesc Pompeia, e Ava Rocha, no Sesc Pinheiros. A agenda também conta com apresentações de Zé Ramalho, Bala Desejo, Leo Jaime e Boogarins tocando a trilha do filme ‘Bacurau’.

Há ainda alguns eventos de graça para celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado nesta terça-feira, dia 25. A programação promovida pela Prefeitura de São Paulo tem shows de Paula Lima, Luciana Mello e Karol Conká.

Veja os detalhes abaixo:





Maria Beraldo

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Show ‘Nosso Pagode’ com participação de Rodrigo Campos Segunda, dia 24, às 20h

A partir de R$54

Ingressos à venda online





5 Seconds Of Summer

Espaço Unimed - Endereço: Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

The 5 Seconds Of Summer Show

Terça, dia 25, às 19h30

A partir de R$220

Ingressos à venda online





Glue Trip

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

10 anos de psicodelia

Terça, dia 25, às 20h

A partir de R$54

Ingressos à venda online





Paula Lima

Vila Itororó - R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Mês da Mulher Negra Latino-Americana e CaribenhaTerça, dia 25, às 20h

Grátis





Linn da Quebrada

Centro Cultural São Paulo (Sala Adoniran Barbosa) - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça Maior com Linn da Quebrada

Terça, dia 25, às 19h

Esgotado





D’Black

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘Segue o Baile”

Quarta, dia 26, às 17h

Grátis





Jonavo e Ana Cañas

Teatro do SESI São Paulo - Av. Paulista, 1313

Revoada Acústica

Quarta, dia 26, às 20h

Gratuito





Lara e Mestrinho

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 26, às 19h e às 21h

Esgotado





Davi Moraes

Centro Cultural São Paulo (Sala Adoniran Barbosa) - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Tributo à Moraes Moreira - Projeto Releituras

Quarta e quinta, dias 26 e 27, às 19h

Gratuito





Alice Caymmi

Blue Note - Avenida Paulista 2073 - 2º Andar, Consolação

Show Kali voz e violão

Quinta, dia 27, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Tó Brandileone

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 27, às 19h e às 21h

Esgotado





Adriana Calcanhotto

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Lançamento do disco ‘Errante’

Quinta, sexta e sábado, dias 27, 28 e 29, às 21h30

A partir de R$15

Últimos ingressos para sexta disponíveis apenas nas unidades do Sesc. Quinta e sábado, esgotado





Boogarins

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Boogarins tocando a trilha sonora do filme ‘Bacurau’

Sexta, dia 28, às 21h

A partir de R$88

Ingressos à venda online





Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Suzana Salles

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Suzana Salles cantam Itamar Assumpção

Sexta, dia 28, às 21h

A partir de R$9

Ingressos à venda online





Lucas Santtana

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show ‘O Paraíso”

Sexta, dia 28, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Maurício Pereira e Tonho Penhasco

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Turnê Micro

Sexta, dia 28, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Vanessa Jackson

Bourbon Street - R. dos Chanés, 127, Moema

Vanessa Jackson canta “Divas”

Sexta, dia 28, às 19h30

A partir de R$85

Ingressos à venda online





Zé Ramalho

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 28, às 21h

A partir de R$115

Ingressos à venda online





Bala Desejo

Turnê ‘Sim sim sim’

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta e sábado, dias 28 e 29, às 21h

A partir de R$15

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Fafá de Belém

Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Show ‘Tanto Mar’

Sexta e sábado, dias 28 e 29, às 21, e domingo, dia 30, às 18h

A partir de R$15

Últimos ingressos para domingo disponíveis apenas nas unidades do Sesc. Sexta e sábado, esgotado





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Almoço e música

Sábado e domingo, dias 29 e 30, às 12h e às 15h

A partir de R$125

Ingressos à venda online





Jards Macalé

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Show comemorativo dos 50 anos de seu primeiro álbum solo

Sexta e sábado, dias 28 e 29, às 20h, e domingo, dia 30, às 19h

Esgotado





Beto Lee

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Rita Lee por Beto Lee in Concert

Sábado, dia 29, às 22h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Big Up

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 29, às 20h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Black Pantera

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André

Show ‘Do 13 ao 20′

Sábado, dia 29, às 19h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Dani Black

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Frequência Rara com participações de Castello Branco, Jota.Pê e Pedro Altério

Sábado, dia 29, às 22h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Leo Jaime

Blue Note - Avenida Paulista 2073 - 2º Andar, Consolação

Sábado, dia 29, às 20h e às 22h30

Esgotado





Luciana Mello

Casa de Cultura São Matheus - R. Monte Mandira, 40, Jardim Nove de Julho

Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Sábado, dia 29, às 18h

Grátis





Mestrinho

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Show da turnê ‘Eu e você’

Sábado, dia 29, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Planta e Raiz

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Show 25 anos

Sábado, dia 29, às 20h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Ava Rocha

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Lançamento do álbum ‘Néktar’

Domingo, dia 30, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Karol Conká

Tendal da Lapa - R. Guaicurus, 1100, Água BrancaMês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Domingo, dia 30, às 19h

Grátis





Palavra Cantada

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro

Vem Cantar com a Gente

Domingo, dia 30, às 16h

A partir de R$100

Ingressos à venda online