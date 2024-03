Cécile McLorin Salvant e os mistérios que guardam os segredos

Saudada como uma das grandes vozes do jazz atual, a norte-americana Cécile McLorin Salvant embarcou numa viagem folclórica em seu mais recente disco, “Melusine”. Como o próprio título indica, é a lenda europeia de Melusina que inspirou a artista a montar este repertório com canções de várias épocas e de várias línguas.

Conta a história que Melusina se transformava metade mulher e metade cobra apenas aos sábados, resultado de uma maldição da época de criança. Ao se casar, ela impõe a seu marido, Raymond, que nunca a veja aos sábados. Porém, certo dia, ele cede à tentação e rompe com o compromisso ao espiá-la pelo buraco da fechadura. No conto, Melusina transforma-se em dragão e voa pela janela, voltando a reaparecer apenas quando um de seus descendentes está no seu leito de morte.

Cécile McLorin Salvant buscou conexões com essa lenda para falar sobre o poder destrutivo do olhar e os mistérios que guardam os segredos. Assim definiu a própria cantora: “Acho que o que tento fazer é mais revelar segredos do que contar histórias. Revelar segredos também é o papel da cobra no Jardim do Éden. A cobra traz segredos, conhecimento, dor e caos.”

Não é por acaso que “Il m’a vue nue” é uma das canções escolhidas por ela, retirada da obra de Mistinguett. É a exata representação da quebra do contrato: “Ele me viu nua!”. A genial Cécile McLorin Salvant, com “Il m’a vue nue”, no Selo Eldorado de Qualidade!