Charles III pode beneficiar Amazônia e quer mais investimentos no Brasil, diz embaixadora britânica

A coroação do Rei Charles III, marcada para este sábado, pode representar um novo foco de interesses do Reino Unido no Brasil, principalmente em projetos de sustentabilidade. Em entrevista à Rádio Eldorado, direto de Londres, a embaixadora britânica no País, Stephanie Al Qaq, disse que a colaboração com o Fundo Amazônia e a vinda de mais investimentos podem ser temas das conversas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está na capital inglesa, terá com o próprio rei e com o primeiro-ministro Rishi Sunak. Segundo a embaixadora, para o futuro, a expectativa é de um acordo de comércio entre o Brasil e o Reino Unido.