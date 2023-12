Conheça as 12 melhores músicas da programação da Eldorado em 2023

O ano de 2023 vai chegando ao fim e a Eldorado, como manda nossa tradição, fez um “top 12″ das melhores músicas do ano (afinal era difícil decidir só 10). Vale ressaltar que as músicas escolhidas são as que entraram na nossa programação neste ano - algumas são de anos anteriores, mas passaram a fazer parte da playlist da Eldorado em 2023.

Algumas curiosidades sobre nosso ranking: das doze canções, 7 são estrangeiras e 5 brasileiras; são 4 músicas em inglês, 4 em português, 1 em espanhol e 1 que mistura o francês e o dialeto napolitano. Entre os artistas, temos 7 homens (ou grupos formados por homens) e 6 mulheres.

Agora, fique com as 12 melhores músicas de 2023 da programação da Eldorado.

12 - Rolling Stones - Mess It Up

11 - Xande De Pilares - Luz Do Sol

10 - Qinhones - Parafuso

09 - Olivia Dean - Dive

08 - Dingo - Parabólicas

07- Outside - Then It Hits You

06 - Ana Frango Elétrico - Boy Of Stranger Things

05 - Kali Uchis - Love Between

04 - Julia Mestre - Meu Paraíso

03 - Jessie Ware - Begin Again

02 - Jonathan Ferr & Tuyo - Mar Profundo

01 - Nu Genea - Marechià