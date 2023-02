Covid 19: ‘Problema da vacina bivalente ainda é a pouca duração da proteção’

custom_embed - assets

A médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richtmann, ressalta a importância da oferta da vacina bivalente contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde e da necessidade da população buscar a imunização a partir de fevereiro. A segunda geração dos imunizantes oferece uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes. Na avaliação da especialista, o governo acerta ao priorizar a população mais vulnerável, ainda que a aplicação se inicie depois do carnaval e do início das férias escolares - quando pode haver maior contaminação. “O ideal seria aplicar a vacina bivalente antes do carnaval, mas é preciso logística, campanha nacional para informar a população. Melhor do que isso é, quem quiser, aplicar hoje a dose disponível, monovalente, que já está no posto de saúde. É um grande avanço, ainda que o problema continue sendo a pouca duração da proteção do imunizante, de alguns meses”, explica.