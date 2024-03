Daniel Caesar, uma das vozes mais marcantes da atual cena da soul music

Dono de uma das vozes mais marcantes da atual cena da soul music, Daniel Caesar vem conquistando a cada dia uma legião de fãs. O canadense de apenas 28 anos despontou para o mundo da música em 2015, com o lançamento do seu primeiro álbum, “Pilgrim’s Paradise”.

Ali já era possível notar toda a potência e o impacto que suas gravações provocam no ouvinte. Estava tudo lá: a influência do gospel, a nova black music, referências ao passado e pitadas sofisticadas de jazz. E de cara também era notável que ele estava cercado de boas parcerias. Para se ter uma ideia, sua estreia trazia uma das faixas em parceria com Sean Lennon e BadBadNotGood. Ao longo dos anos essas parcerias foram se intensificando e se ampliando para nomes como HER, Justin Bieber, John Mayer, Kali Uchis, Pharrell Williams, entre outros.

Em 2023, Daniel Caesar lançou o quarto disco de sua carreira, o excelente “Never Enough”. Um trabalho que consegue ser leve e denso ao mesmo tempo, seja pelas letras, seja pelas melodias ou ainda pelos vocais impactantes do artista. E é deste álbum que a gente destaca a ótima “Do You Like Me?” no Selo Eldorado de Qualidade.