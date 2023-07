De Roberto Carlos a Bruno Berle: confira os eventos da semana no Mapa dos Shows Eldorado

Se você gosta de clássicos, o cantor Roberto Carlos faz apresentação dupla nesta semana em São Paulo. Os shows estão marcados para sábado e domingo, dias 7 e 8, na Vibra São Paulo. Se você quer novidade, o alagoano Bruno Berle, dono de um dos álbuns mais elogiados pela crítica em 2022, “No Reino dos Afetos”, sobe ao palco da Central 1926, no domingo, dia 9.

A semana ainda conta com apresentação única da banda internacional CNCO, dona do hit radiofônico “Reggaeton Lento”, nesta quarta, dia 5, na Audio. As várias unidades do Sesc na capital recebem nomes como Juçara Marçal, Anelis Assumpção, Linn da Quebrada, Johnny Hooker, Far From Alaska, Thaíde e Supercombo (de graça).

A cantora Zélia Duncan já esgotou as três noites do show “Sem Tirar os Olhos do Mundo” no Sesc Vila Mariana, mas vale ficar de olho no site da instituição e nas bilheterias físicas para eventual abertura de vendas de última hora.

Fora do cronograma da semana, o Lollapalooza Brasil acaba de divulgar as datas de sua próxima edição no país: 22, 23 e 24 de março de 2024, novamente no Autódromo de Interlagos. Ainda não há informações sobre atrações, data de início das vendas de ingressos e preços. Na edição deste ano, o festival trouxe como headliners Billie Eilish, Lil Nas X, Twenty One Pilots, Tame Impala e Rosalía. O rapper Drake também viria, mas cancelou a apresentação de última hora, sendo substituído pelo duo Twenty One Pilots, que fez duas apresentações. O blink-182 também deixou os fãs na mão por problemas de saúde do baterista Travis Barker, porém, se comprometeu em vir ao Brasil justamente na edição de 2024 do festival. Nos resta aguardar a confirmação oficial!

Já o rapper Post Malone anunciou uma segunda data no país. O show ocorre numa sexta-feira, dia 1º de setembro, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Os ingressos estão à venda por preços a partir de R$325. No dia seguinte, 2 de setembro, ele é a atração principal da primeira edição do festival The Town, dos mesmos organizadores do Rock In Rio, que terá também Bruno Mars, Maroons 5, Foo Fighters e mais.

Confira abaixo os detalhes dos shows da semana:





Filipe Catto, Yantó e Gabriel Rossini

Itinerante – Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram: @tranquilosaopaulo

Tranquilo São Paulo

Segunda, dia 3, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





CNCO

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Farewall Tour

Quarta, dia 5, às 21h

A partir de R$210

Ingressos à venda online





Héloa

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Apresentação do álbum yIDé

Sexta, dia 7, às 20h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Juçara Marçal, Gui Amabis e Rodrigo Campos

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sambas do Absurdo

Sexta, dia 7, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Anelis Assumpção

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Turnê “Sal”

Sexta e sábado, dias 7 e 8, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Linn da Quebrada

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show “Trava Línguas”

Sexta e sábado, dias 7 e 8, às 21h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Zélia Duncam

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Show “Sem Tirar os Olhos do Mundo”

Sexta e sábado, dias 7 e 8, às 21h, e domingo, dia 9, às 18h

Esgotado





MV Bill

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Lançamento do EP DR DRILL

Sexta, dia 7, às 22h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Johnny Hooker

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo

Especial David Bowie - Ziggy Stardust encontra Major Tom

Sexta e sábado, dias 7 e 8, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Roberto Carlos

Vibra São Paulo - Av. Das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

Sexta e sábado, dias 7 e 8, às 21h

A partir de R$420

Ingressos à venda online





Ella e Louis por Bluebell e Petit Comité

R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 8, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Far From Alaska

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar

Sábado, dia 8, às 19h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Monobloco

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água BrancaArraiá do Monobloco com participação de Mariana Aydar

Sábado, dia 8, às 22h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Thaíde

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

40 Anos de Hip Hop com participação de Fat Family

Sábado, dia 8, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Urias

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Lançamento exclusivo da terceira parte do EP “HER MIND”

Sábado, dia 8, às 22h

A partir de R$65

Ingressos à venda online





Lia de Itamaracá

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Oyá - Ocupação Artes de Mulheres Negras

Sábado, dia 8, às 20h, e domingo, dia 9, às 18h

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Bob Zoom

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro

“Bob Zoom em: Clube de Aventuras”

Domingo, dia 9, às 16h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Bruno Berle

Central 1926 - Praça da Bandeira, 137, Bela Vista

Turnê “No Reino dos Afetos”

Domingo, dia 9, às 14h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Supercombo

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Domingo, dia 9, às 15h

Grátis