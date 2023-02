custom_embed - assets

O diretor de Comunicação da Defesa Civil do estado de São Paulo, o tenente Roberto Farina, afirma ter avisado à população com antecedência do risco de desastre em São Sebastião em razão dos fortes temporais. No entanto, o volume de chuvas foi três vezes maior do que o esperado. Há previsão de até 30mm de chuva também nesta quinta, 5º dia de buscas por desaparecidos. 48 pessoas morreram, segundo o última atualização da força tarefa que atua na região, que conta com 700 pessoas.