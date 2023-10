Diogo Schelp é o novo colunista do ‘Jornal Eldorado’

Foto: Acervo

O jornalista Diogo Schelp estreia nova coluna na Rádio Eldorado (FM 107,3 - SP), na próxima segunda-feira, 23. O quadro se chama “Estado Geral” e conta com análises sobre os principais destaques do noticiário. A participação fixa de Schelp será às segundas, quartas e sextas, às 08h30, dentro do ‘Jornal Eldorado’, em conversa com os âncoras Carolina Ercolin e Haisem Abaki.

Ele contou que a coluna pretende discutir sobre política nacional e, também, assuntos internacionais, como a atual guerra em Israel contra o grupo terrorista Hamas. Com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo (USP) e coautor dos livros “Correspondente de guerra” (Contexto) e “No teto do mundo” (Leya), Schelp pretende trazer análises desapaixonadas para ajudar os ouvintes e leitores a entenderem o mundo.

“É tirar um pouco da emoção das coisas, não no sentido de não ser interessante. Mas analisar os fatos de uma maneira desapaixonada para entender o outro. Essa polarização irracional que busco combater com a moderação”, disse.

Para o diretor artístico da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim, a nova coluna amplia e aprofunda a vocação analítica do ‘Jornal Eldorado’. “O mundo, cada vez mais complexo, exige esse tipo de depuração. E o Diogo Schelp, com sua formação e experiência acumulada, permite oferecer ao nosso melhor ouvinte muitas camadas de compreensão sobre o que nos cerca”, afirma.

O desafio da coluna, segundo Schelp, é dissecar o contexto, as subtramas, não ficar só no factual da notícia. “As colunas servem para ligar os pontos. O colunista tem que estar a par ao máximo de tudo para ligar os fatos e ajudar o ouvinte ou o leitor a entender o mundo”, disse. Além da Eldorado, o jornalista estreia também uma coluna semanal no Estadão, no impresso e no digital

A ideia do nome da coluna vai além da mera concepção de separação entre Poderes, como Executivo, Legislativo e Judiciário. “É uma ideia de dar um panorama geral, por isso se chama ‘Estado Geral’. Tem a palavra Estado que remete à instituição e, também, à medicina, ao estado das coisas. Eu vou ir aos detalhes e dar uma visão ampla sobre o assunto”, afirmou.

Há mais de 20 anos no jornalismo, Schelp já trabalhou na revista Veja e foi chefe da sucursal de Porto Alegre, correspondente em Salvador, editor de Internacional, repórter especial e, por fim, entre 2012 e 2018, editor executivo. Ele também foi redator-chefe da Istoé (2018-2019), colunista de política do UOL (2019-2021) e comentarista da Jovem Pan News (2020-2023).