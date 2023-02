Em meio à tensão, governador do Pará defende ampliação de ações ostensivas do Exército na Amazônia

custom_embed - assets

O Governador do Pará, Helder Barbalho, avalia que operações ostensivas do Comando Militar da Amazônia devem ser impulsionadas sob o governo Lula, com estratégia de presença em áreas de preservação. Em entrevista à Rádio Eldorado direto do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, Barbalho afirma que ações devem ser ampliadas. “Estaremos dialogando no Ministério do Meio Ambiente para que possamos impulsionar ações ostensivas de fiscalização. É importante reforçar as estratégias de presença em áreas de fiscalização”, admite.

Hélder Barbalho ainda defende a normalização das relações entre Executivo e Forças Armadas na reunião desta sexta-feira. “Confio na habilidade do ministro Múcio e a experiência do presidente e do patriotismo das Forças Armadas, que estão à serviço de um país, e não de um governo”, diz. Segundo o presidente do Consórcio Amazônia Legal, o combate às ilegalidades na região deve ser feito com estímulo à bioeconomia e “sem romantismo”.