Em três meses, Mata Atlântica perde 75 campos de futebol por dia

A Mata Atlântica, embora seja protegida por lei, segue como o bioma mais ameaçado do Brasil. Entre os meses de agosto e outubro de 2022 foi registrado o desmatamento de mais 6.850 hectares– é como se, no período, uma área de floresta equivalente a 75 campos de futebol fosse desmatada todos os dias. As informações são do novo boletim do SAD (Sistema de Alertas de Desmatamento) Mata Atlântica, consolidado no MapBiomas Alerta. Lançado em fevereiro de 2022, em uma parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica, a Arcplan e o MapBiomas, o sistema tem como papel monitorar e difundir informações sobre o desmatamento no bioma. Só os estados de Minas Gerais e do Piauí somam mais de 43% do total desmatado, respectivamente 1.650 e 1.327 ha. Os três municípios com as maiores áreas derrubadas foram Riacho Frio, no Piauí (652 ha), Cristino Castro, também no Piauí (359 ha), e Lassance, em Minas Gerais (336 ha). Nos três casos, a área equivale a um único grande desmatamento.

Segundo Luís Fernando Guedes Pinto, diretor-executivo da SOS Mata Atlântica, os dados confirmam a alta do desmatamento no bioma, em consonância com outros biomas do Brasil, como a Amazônia, onde tem se observado os maiores valores dos últimos 10 anos. Os grandes desmatamentos em área contínua estão relacionados à expansão agropecuária em grande escala, também indicando falhas na fiscalização e combate ao desmatamento, o que também marcou 2022 em todo o Brasil. Segundo Luís Fernando, sob a gestão Lula é possível que haja uma diminuição rápida do desmatamento, “mas não vai acontecer de um dia para o outro. Já existe orçamento, mas as ações ainda estão em fase muito inicial”, explica. O diretor ainda defende que os governos estaduais precisam enviar sinais claros contra o desmatamento.