Equipes de resgate fazem buscas no litoral de SP; temporal matou ao menos 36 pessoas

Equipes de resgate prosseguem nesta segunda-feira com as buscas por sobreviventes após o temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. Ao menos 36 pessoas morreram, sendo 35 mortes em São Sebastião (31 apenas na Barra do Sahy) e uma em Ubatuba, segundo o último balanço da Defesa Civil estadual, que também contabiliza mais de 1.600 desabrigados e desalojados. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor de comunicação do órgão, Tenente Farina, disse que os agentes ainda têm dificuldades de acesso à Barra do Sahy, em São Sebastião, a pior área atingida. A Defesa Civil também está coordenando a logística de distribuição de alimentos não perecíveis, remédios e roupas às vítimas. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone 199.