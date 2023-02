Gratuidade para idosos: ‘Tarifa é barreira de acesso a outros direitos’, diz Idec

custom_embed - assets

A gratuidade no transporte público para idosos a partir dos 60 entra em vigor no estado de São Paulo nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. A pesquisadora em mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Annie Oviedo, explica que desde a suspensão do benefício do passe livre, em 2021, houve impacto negativo para a população, já penalizada pela pandemia. Em entrevista à Rádio Eldorado, Oviedo afirma que a mobilidade é um meio de realização de outros direitos, como saúde, trabalho, educação e cultura. Então, “a tarifa é uma barreira de acesso a direitos”, justifica.