IBGE diz que “bairros de mansões” e “partes de locais de favelas” dificultam fechamento do Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda vai tentar fazer até o fim de março as últimas coletas de dados do Censo Demográfico, apesar de ter declarado o fim desses trabalhos. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo diretor de Pesquisas e presidente interino da instituição, Cimar Azeredo, durante entrevista à Rádio Eldorado. Segundo ele, o processo foi dificultado principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro por “bairros de mansões”. Entre esses locais, Azeredo citou Consolação, Itaim Bibi, Vila Mariana, Leblon, Barra da Tijuca e Copacabana. Ele também revelou ter havido resistência em “partes de locais de favelas” e disse que o IBGE vai contar com o apoio da Central Única das Favelas (Cufa) para resolver o problema. Para concluir os trabalhos, serão chamados recenseadores mais experientes.

O IBGE conseguiu recensear quase 92% da população brasileira e a recusa em torno de 8% é a maior da história. Ao comentar a rejeição aos recenseadores, Cimar Azeredo disse que “um retrato embaçado vai trazer uma política pública torta”.