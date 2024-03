Influências de Lauryn Hill e D’Angelo no trabalho de Aaron Taylor

O músico londrino Aaron Taylor cresceu ouvindo soul, R&B e música gospel, tanto que a Lauryn Hill e o D’Angelo são as suas principais influências. Taylor sempre teve o sonho de trabalhar no mundo da música, mas ele disse que não planejou ser uma estrela do mundo pop, se imaginava mais no lugar de produtor ou compositor.

Só que a música o levou para um caminho diferente do esperado. Suas canções foram conquistando ouvintes influentes como o de Elton John, que apresentou Aaron Taylor em seu programa de rádio Beats1 e um de seus singles foi escolhido para uma campanha global da Apple. Após esse reconhecimento, Aaron achou melhor ele mesmo fazer as suas músicas e divulgá-las.

No final de 2023, ele lançou o álbum “Have a nice day” e a faixa “Back to You” foi composta pensando em como ela ficaria bonita com o público cantando junto. “Back to You” recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade e você já pode aprender a letra para cantarolar aí do outro lado.