Jorge Ben Jor e Gilberto Gil se apresentam em São Paulo nesta semana

Gil e Jorge Ben Jor em reencontro musical no projeto depois de décadas. Foto: André Sant' Ana

Os icônicos Jorge Ben Jor e Gilberto Gil são os headliners do ‘Festival Turá’, marcado para sábado e domingo, dias 24 e 25, no Parque Ibirapuera. Com o objetivo de “misturá”, o evento promove ainda encontros inusitados de artistas como Pitty e Céu, além de Joelma e Mariana Aydar; também fazem parte do line-up Zeca Pagodinho, Marita Rita, Sandra de Sá e mais.

Ainda se apresentam na capital nesta semana Terno Rei, banda indie que acaba de voltar da Europa, onde passou pelo palco de três edições diferentes do Primavera Sound (Barcelona e Madri, na Espanha, e Porto, em Portugal), Assucena (ex-As Bahias e a Cozinha Mineira) num tributo a Gal Costa, e Josyara, novo nome da música já que arrancou elogios de Lenine e Chico César.

Veja todos os detalhes destes e de outros eventos abaixo:

João Sabiá

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar

Show “Som Com Cheiro de Mar”

Segunda, dia 19, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Tranquilo SP: Stefano Ferraz, Abacaxepa e Pedro Viáfora (5 a Seco)

Itinerante – Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram: @tranquilosaopaulo

Segunda, dia 19, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Hermeto Pascoal

Bourbon Street - R. dos Chanés, 127, Moema

Jazz BR - Comemoração do aniversário de 87 anos do artista

Quinta, dia 22, às 21h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Bebé e Tássia Reis

Casa Natura - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Rádio Gatilho FM com DJ Nyack e DJ Mitay

Sexta, dia 23, às 22h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Romero Ferro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Participação especial de Danny Bond

Sexta, dia 23, às 21h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online e nas unidades do Sesc





Samuca e a Selva + Felipe Cordeiro

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 23, às 22h

A partir de R$40

Ingressos à venda online

Xênia França

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 23, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online e nas unidades do Sesc





Rodrigo Teaser

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Tributo ao Rei do Pop

Sexta e sábado, dias 23 e 24, às 22h

A partir de R$120

Ingressos à venda online





Terno Rei

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Gêmeos Tour

Sexta e sábado, dias 23 e 24, às 20h30

A partir de R$12

Ingressos à venda somente nas unidades do Sesc





Assucena

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo

Assucena canta Gal

Sábado, dia 24, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online e nas unidades do Sesc





Festival Turá

Parque Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, Parque Ibirapuera

Com Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho, Maria Rita, Sandra de Sá, MC Hariel, Lucas Mamede e Bloco Pagú

Sábado, dia 24, às 13h

A partir de R$210

Ingressos à venda online





Josyara

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show Voz e Violão

Sábado, dia 24, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Luisa e os Alquimistas

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Arraiá da Leoa

Sábado, dia 24, às 22h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





OutroEu

City Lights SP - R. Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Turnê “A mágica por trás da forma”

Sábado, dia 24, às 19h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Paulinho Moska

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar

Sábado, dia 24, às 20h e às 22h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Majur

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Lançamento do álbum Arrisca

Sábado, dia 24, às 21h, e domingo, dia 25, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda somente nas unidades do Sesc





Nômade Orquestra

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 24

A partir de R$12

Ingressos à venda online e nas unidades do Sesc





Mundo Bita

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Arraiá do Mundo Bita

Domingo, dia 25, às 15h

A partir de R$40

Ingressos à venda online