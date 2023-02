Litoral Norte de SP teve no fim de semana o dobro da chuva prevista para o mês

custom_embed - assets

O volume do temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana surpreendeu até os meteorologistas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil estadual já era de chuvas volumosas. Os alertas foram emitidos na quinta-feira, mas em alguns pontos do litoral as precipitações chegaram a 600 milímetros. Esse índice foi o dobro do máximo previsto para todo o mês de fevereiro, como explicou em entrevista à Rádio Eldorado o meteorologista do Inmet Heráclio Alves. Segundo ele, houve um choque térmico provocado pela chegada de uma frente fria em contato com o ar quente. Para hoje, a previsão é de chuva mais fraca, mas o especialista alertou que ainda há condições para mais temporais até o fim do Verão, no mês que vem.