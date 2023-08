Luiza Lian, Zeca Baleiro, Céu e mais: veja o Mapa dos Shows Eldorado

A cantora Luiza Lian acaba de lançar o quarto álbum de sua carreira, “7 Estrelas | Quem Arrancou O Céu?”, certamente um dos discos do ano. Para celebrar o momento e o início da nova era, ela faz apresentação dupla no teatro do Sesc Pompeia no fim de semana.

Antes disso, Zeca Baleiro será atração de três noites seguidas da Casa de Francisca; ele recebe convidados como Leandro Karnal, Linn da Quebrada e Alaíde Costa para uma mistura de show e entrevista, que será disponibilizada em podcast.

Já o Festival Doce Maravilha, que ocorre no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13, sábado e domingo, promove em São Paulo nesta sexta, dia 11, na Audio, o encontro de Adriana Calcanhotto e Rodrigo Amarante.

Saiba mais sobre esses e outros eventos abaixo:





João Sabiá

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar, Consolação

Bossa, Sambalanço e Afins com convidados

Segunda, dia 7, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Lucio Maia e Kiko Dinucci

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Arquitetura do Caos

Terça, dia 8, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Miranda Kassin

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar, Consolação

Meu Samba é Assim

Terça, dia 8, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Zé Manoel

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sarau Quentinho com participações de Bemti, Rhaissa Bittar, Marco Gonçalves, Marissol Mwaba e mais (evento beneficente com renda revertida para a ONG SP Invisível)

Terça, dia 8, às 21h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Evoé com participações de Milton Leite, Mauricio Noriega e Linn da Quebrada

Terça, dia 8, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Frejat

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Frejat Trio Eletroacústico

Quarta, dia 9, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Evoé com participações de Zezé Motta, Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Quarta, dia 9, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Karina Buhr

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘Desmanche’

Quinta, dia 10, às 21h30

A partir de 12

Ingressos à venda online





Hermeto Pascoal

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Show ‘Hermeto Pascoal & Grupo’

Quinta, dia 10, às 21h30

A partir de R$140

Ingressos à venda online





Lucinha Turnbull

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Participação especial de Luiz Thunderbird

Quinta, dia 10, às 20h

Grátis com reserva de ingresso





Mauricio Manieri

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Classics

Quinta, dia 10, às 22h

A partir de R$180

Ingressos à venda online





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Evoé com participações de Alaíde Costa e Leandro Karnal

Quinta, dia 10, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Adriana Calcanhotto e Rodrigo Amarante

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Doce Maravilha SP

Sexta, dia 11, às 23h

A partir de R$110

Ingressos à venda online





Alaíde Costa

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Show ‘O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim’

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





George Israel

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar, Consolação

Baile do George #40 anos

Sexta, dia 11, às 22h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Luciana Mello

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar, Consolação

35 anos na música

Sexta, dia 11, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Maíra Freitas e Jazz das Minas

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Show Ayé Òrun

Sexta, dia 11, às 20h

Grátis com reserva de ingresso





Pedro Altério

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Turnê ‘De Cara Limpa’

Sexta, dia 11, às 22h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Romulo Fróes e Tiago Rosas

Sesc Rua Clélia, 93, Pompeia

Lançamento do álbum

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Céu

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Fênix do Amor Tour

Sexta e sábado, dias 11 e 12, às 20h30

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Ira!

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Psicoacústica 35 anos

Sexta e sábado, dias 11 e 12, às 22h

A partir de R$37,50

Ingressos à venda online





Sandy

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Turnê 2023

Sexta, dia 11, às 21h30, e sábado, dia 12, às 20h30

A partir de R$120

Ingressos à venda online





Supercombo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta e sábado, dias 11 e 12, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Agnes Nunes

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar, Consolação

Participação de Mari Froes

Sábado, dia 12, às 20h e às 22h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Badi Assad

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Show ‘Ilha’

Sábado, dia 12, às 20h

Grátis com reserva de ingresso





Besouro Mulher

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119 - Pinheiros

Lançamento do álbum ‘Volto Amanhã’

Sábado, dia 12, às 21h

A partir de R$30

Ingressos à venda online





Chico César

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Show ‘Vestido de Amor’

Sábado, dia 12, às 20h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





José Augusto

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

‘Um Brinde Ao Amor’

Sábado, dia 12, às 22h

A partir de R$120

Ingressos à venda online





Rodrigo Teaser

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Tributo a Michael Jackson

Sábado, dia 12, às 20h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Supla

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Lançamento do álbum ‘Punk de Boutique’

Sábado, dia 12, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Boogarins

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 12, às 20h, e domingo, dia 13, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Luiza Lian

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Lançamento do álbum “7 Estrelas | Quem Arrancou O Céu?”

Sábado, dia 12, às 21h, e domingo, dia 13, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Ilessi, Rico Dalasam e Robertinho Silva

Rua 24 de Maio, 109, Centro

Show ‘73/23 – Meio século de discos históricos’

Sábado, dia 12, às 20h, e domingo, dia 13, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Lúcio Maia

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 13, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online