Mapa dos Shows: Adi Oasis, Luiza Lian, Maria Esmeralda, Marina Sena e mais

Presente na programação da Eldorado, a cantora franco-caribenha Adi Oasis se apresenta mais uma vez em São Paulo nesta semana: é nesta terça-feira, dia 12, no Blue Note, em sessão dupla. Também estão na agenda dos próximos dias dois shows que fazem parte do IV Festival Mário de Andrade: Luzia Lian no sábado, dia 16, e Ava Rocha com convidados no domingo, dia 17; é gratuito na Praça das Artes, no Centro Histórico. Destaque também para a apresentação do coletivo artístico que lançou recentemente o álbum Maria Esmeralda e que faz show no Cineclube Cortina nesta quinta, dia 14, mesma data em que Marina Sena leva à Audio a turnê Vício Inerente. Detalhes a seguir.

SEGUNDA, DIA 11

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 11, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Jair Naves

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 11, às 20h

O Significado se Desfaz no Som

A partir de R$57

Ingressos aqui





Nabihah Iqbal

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Segunda, dia 11, às 19h

Show do álbum Dreamer

A partir de R$15

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 12

Adi Oasis

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 12, às 20h e às 22h30

A partir de R$60

Ingressos aqui





Benito Di Paula e Rodrigo Vellozo

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 12, às 21h30

Não Precisa Muita Coisa

A partir de R$125

Ingressos aqui





Jerry Cantrell (Alice in Chains)

Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Terça, dia 12, às 21h

A partir de R$200

Ingressos aqui





João Gil e Nara Gil

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 12, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Luísa Ramos e Sinuhe LP

Teatro da Rotina - Rua Simão Álvares, 697, Pinheiros

Terça, dia 12, às 20h30

Manso Imenso

A partir de R$44

Ingressos aqui





Marcelo Okay e Sonia Muniz

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Terça, dia 12, às 19h

Semana Eleazar de Carvalho

Grátis com reserva de ingressos





QUARTA, DIA 13

Banda Mantiqueira

Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569, Consolação

Quarta, dia 13, às 21h

O Melhor da Música Instrumental Brasileira

A partir de R$19

Ingressos aqui





Forgotten Boys

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Quarta, dia 13, às 19h30

Lançamento do álbum Click Clack

A partir de R$15

Ingressos aqui





Irmãos e Brothers com Thalma de Freitas

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 13, às 20h

Instrumental Brasileiro por Patricia Palumbo

A partir de R$45

Ingressos aqui





João Gil e Nara Gil

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 13, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Liniker

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 13, às 21h30

Caju

Esgotado





Osesp

Masp - Av. Paulista, 1578, Bela Vista

Quarta, dia 13, às 20h

Grátis com reserva de ingressos





QUINTA, DIA 14

Coral Jovem do Estado

Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda

Quinta, dia 14, às 20h

Todas as Vidas

A partir de R$25

Ingressos aqui





Coro da Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 14, às 20h30

30 anos

A partir de R$40

Ingressos aqui





Di Melo

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 14, às 21h

A partir de R$15 / Grátis até às 22h

Ingressos aqui





Forgotten Boys

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Quinta, dia 14, às 19h30

Lançamento do álbum Click Clack

A partir de R$15

Ingressos aqui





Maneva

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Quinta, dia 14, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Maria Esmeralda

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Quinta, dia 14, às 22h

Inferninho Trabalho Sujo

A partir de R$71

Ingressos aqui





Marina Sena

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quinta, dia 14, às 22h

Turnê Vício Inerente

A partir de R$120

Ingressos aqui





Rincon Sapiência

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 14, às 20h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Santa Jam Vó Alberta

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 14, às 20h

Especial California

A partir de R$70

Ingressos aqui





Sued Nunes

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 14, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Thiago Arancam

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Quinta, dia 14, às 21h

Turnê Tributo Três Tenores

A partir de R$48

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 15

Aláfia

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Sexta, dia 15, às 15h

Show Além do Lá

Grátis





Angelica De La Riva e Priscila Bomfim

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 15, às 19h

Semana Eleazar de Carvalho: Puccini 100 anos

Grátis com reserva de ingressos





Coro da Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 15, às 14h30

Osesp duas e trinta: 30 anos

A partir de R$40

Ingressos aqui





Febem

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 15, às 21h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Karina Buhr

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sexta, dia 15, às 21h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Kool & The Gang

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 15, às 22h

A partir de R$220

Ingressos aqui





Linkin Park

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 15, às 20h30

From Zero World Tour

Setores comuns: Esgotado

Experiência VIP: A partir de R$2.870





Mundo Livre S/A

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 15, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Tiê

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 15, às 18h

Altar

A partir de R$18

Esgotado





Toquinho e Camilla Faustino

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 15, às 20h e às 22h30

Coração de Mulher

A partir de R$140

Ingressos aqui





Trio Nave Maria

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 15, às 16h

Trio Nave Maria Toca Rita Lee – Instrumental

Grátis





SÁBADO, DIA 16

Aurora

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 19h

What Happened To The Earth? Part 3

A partir de R$190

Ingressos aqui





Biquini Cavadão

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 14h

Bacon Day

A partir de R$60

Ingressos aqui





BNegão

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 16, às 21h30

Lançamento do álbum Metamorfoses Riddims e Afins

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Camerata Jovem do Rio de Janeiro

Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 20h

Com maestro Claudio Cruz

Grátis





Coro da Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 16, às 16h30

30 anos

A partir de R$40

Ingressos aqui





Coro Lírico do Theatro Municipal

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 16, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos





Gabriel Braga Nunes e Luíza Lapa

Teatro das Artes - Av. Rebouças, 3970, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 20h

“Longo a escuridão vem nos fazer descansar”

A partir de R$50

Ingressos aqui





Horace Andy

Espaço Usine - Rua Barra Funda, 973, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 21h

Green Night

A partir de R$100

Ingressos aqui





Lara Castagnolli

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sábado, dia 16, às 21h

Lara Canta Gal

A partir de R$40

Ingressos aqui





Linkin Park

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 16, às 20h30

From Zero World Tour

Setores comuns: Esgotado

Experiência VIP: A partir de R$2.670





Luciana Mello

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 16, às 20h30

Ela é Samba

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Luiza Lian

Praça das Artes - Av. São João, 281, Centro Histórico

Sábado, dia 16, às 19h

IV Festival Mário de Andrade: “7 Estrelas - Quem arrancou o céu”

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Orquestra e Coral FMU FIAMFAAM e Coral Vozes Paulistanas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 16, às 20h30

Semana Eleazar de Carvalho

Grátis com reserva de ingressos





Pablo Vares

Teatro da Rotina Bar - Rua Simão Álvares, 697, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 20h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Quimbará

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 16, às 19h

Especial Buena Vista Social Club

A partir de R$80

Ingressos aqui





Rodrigo Alarcon

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 21h

Rivo III e a Fé - A Despedida

A partir de R$50





Samba Só

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 16, às 16h

Grátis





DOMINGO, DIA 17

Ava Rocha convida Assucena, Brisa Flow, Ian Wapichana e Jadsa

Praça das Artes - Av. São João, 281, Centro Histórico

Domingo, dia 17, às 19h

IV Festival Mário de Andrade: Nektar Surreal

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Forfun

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 17, às 20h

Turnê Nós

A partir de R$450

Ingressos aqui





Joshua Bell e Peter Dugan

Cultura Artística - R. Nestor Pestana, 196, Consolação

Domingo, dia 17, às 17h30

Série Vermelha

Esgotado





Orquestra Jovem do Estado

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 17, às 15h30

Rimsky-Korsakov e Guerra-Peixe

A partir de R$30

Ingressos aqui





Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 17, às 18h30

Câmara

A partir de R$40

Ingressos aqui





Theo Bial

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 17, às 19h

Neo-Bossa

A partir de R$60

Ingressos aqui





USP Filarmônica

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 17, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos