Mapa dos Shows: Alanis Morissette, RBD, Peter, Bjorn and John, Liniker e mais

Não conseguiu ingressos para ver os shows de Alanis Morissette e RBD? Além desses eventos esgotados, outra atração internacional que se apresenta em São Paulo nesta semana, ainda com entradas disponíveis, é a banda dona do hit “Young Folks”, que explodiu em 2006, Peter, Bjorn and John. Também são destaque nos próximos dias os shows do Daki Fest, que levam ao Parque Villa-Lobos nomes como Liniker, Duda Beat e Luedji Luna.

SEGUNDA-FEIRA, DIA 13

RBD

Estádio do Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Segunda, dia 13, às 20h

Soy Rebelde Tour

TERÇA-FEIRA, DIA 14

Alanis Morissette

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Terça, dia 14, às 21h

2023 World Tour

Benziê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 14, às 21h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Gojira e Mastodon

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Terça, dia 14, às 20h20

The Mega Monsters Tour 2023

A partir de R$450

Ingressos aqui





Oswaldo Montenegro e Orquestra

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Terça, dia 14, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Siba

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 14, às 21h30

A partir de R$53

Ingressos aqui





Tali convida Fat Family

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Terça, dia 14, às 22h

Gambi Show - Festa Gambiarra

A partir de R$33

QUARTA-FEIRA, DIA 15

Anná

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 15, às 12h e às 15h

“Anná canta Gonzagão”

A partir de R$125

Ingressos aqui





Ava Rocha

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 15, às 21h30

Show “Néktar”

A partir de R$44

Ingressos aqui





Julia Mestre (Bala Desejo)

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quarta, dia 15, às 19h

Show “Arrepiada”

A partir de R$44

Ingressos aqui





Liniker, MU540 e JP

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Quarta, dia 15, às 11h

Daki Fest

A partir de R$90

Ingressos aqui





Maglore

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quarta, dia 15, às 21h30

Turnê do álbum “V”

A partir de R$75

Ingressos aqui





Nego Bala

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quarta, dia 15, às 18h

Show “Da Boca do Lixo”

Grátis





Orquídeas do Brasil

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 15, às 20h

Show “30 Anos: Trilogia Bicho de Sete Cabeças”

A partir de R$70

QUINTA-FEIRA, DIA 16

Bruna Alimonda, Augusta Barna e Bruno Berle

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 16, às 21h

A partir de R$15 (grátis até às 22h)

Ingressos aqui





Fernando Catatau

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 16, às 21h

Show ‘Só As Românticas” com participação de Yma

A partir de R$60

Ingressos aqui





Filipe Catto

Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio - Av. dos Autonomistas, 1533 - Osasco

Quinta, dia 16, às 20h30

Show “Belezas são coisas acesas por dentro”

A partir de R$10

Ingressos aqui





Mariana De Moraes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 16, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





RBD

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quinta, dia 16, às 20h

Soy Rebelde Tour

Esgotado





Toquinho e João Bosco

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Quinta, dia 16, às 21h

Amigos e Canções

A partir de R$150

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 16, às 21h30

Show “O Samba Não é de Ninguém”

A partir de R$115

Ingressos aqui





Zélia Duncan

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 16, às 21h30

A partir de R$18

SEXTA-FEIRA, DIA 17

14 Bis + Tuia

Parque da Água Branca - Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca

Sexta, dia 17, às 19h30

Revelando SP

Grátis





Diana Krall

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 17, às 22h

A partir de R$200

Ingressos aqui





Fabio Tagliaferri, Luiz Thunderbird e Mario Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 17, às 21h

Show “Versões Brasileiras”

A partir de R$60

Ingressos aqui





Gloria Groove

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 17, às 22h30

Noites de Glória

A partir de R$90

Ingressos aqui





Mariana De Moraes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 17, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Os Paralamas do Sucesso e Ira!

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 17, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Peter, Bjorn and John

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 17, às 19h

A partir de R$190

Ingressos aqui





RBD

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 17, às 20h

Soy Rebelde Tour

Esgotado





Rico Dalasam

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo

Sexta, dia 17, às 20h

Show “Escuro Brilhante”

A partir de R$12

Ingressos aqui





Zélia Duncan

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 16, às 21h30

A partir de R$18

Esgotado





Zudizilla

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 17, às 21h

Show “Zulu: Quarta Parede (Volume 3)”

A partir de R$15

SÁBADO, DIA 18

Alcione

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 18, às 22h

Show “50 Anos de Música”

A partir de R$60

Ingressos aqui





Anná

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 18, às 20h

Anná canta Gonzagão com participação de Marcelo Jeneci

A partir de R$13

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Arthur Nestrovski e João Camarero

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 18, às 22h

Canções Sem Palavras - Coleção Vinicius 110 Anos

A partir de R$53

Ingressos aqui





Assucena

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 18, às 22h

Show “Lusco Fusco”

A partir de R$50

Ingressos aqui





Coruja BC1

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 18, às 20h30

Show “Versão Brasileira”

A partir de R$15

Ingressos aqui





Diana Krall

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 18, às 22h

A partir de R$250

Ingressos aqui





Duda Beat, DJ Ingrid (DJ Set) e MangoLab (DJ Set)

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 18, às 11h

Daki Fest

A partir de R$50

Ingressos aqui





Jards Macalé

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 18, às 21h

Coração Bifurcado

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Karina Buhr, Marisa Orth e Taciana Barros

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 18, às 21h

Show “Amar e Mudar as Coisas”

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tuyo

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 18, às 20h

Grátis com reserva de ingresso no site





Zélia Duncan

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 16, às 21h30

A partir de R$18

DOMINGO, DIA 19

Jards Macalé

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 19, às 18h

Coração Bifurcado

A partir de R$15

Ingressos aqui





Luedji Luna, Os Garotin, VHOOR (DJ Set) e MangoLab (DJ Set)

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 19, às 11h

Daki Fest

A partir de R$40

Ingressos aqui





MC Drika

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Domingo, dia 19, às 18h

Grátis com reserva de ingressos no site





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 19, às 22h

A partir de R$25

Ingressos aqui





RBD

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 19, às 20h

Soy Rebelde Tour

Esgotado





The Wailers, Ponto de Equilíbrio e Planta & Raiz

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 19, às 18h

Reggae Live Station

A partir de R$70

Ingressos aqui





Tuyo

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Domingo, dia 19, às 19h

Grátis com reserva de ingresso no site