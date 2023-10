Mapa dos Shows: Ava Rocha, Zé Ibarra, Silvia Pérez Cruz e mais

A programação do Sesc Jazz tem continuidade nesta semana ocupando as unidades Pompeia e a recém-inaugurada 14 Bis. Um dos destaques dos próximos dias é a apresentação da cantora Silvia Pérez Cruz, que vem direto da Espanha, com repertório que inclui todas as fases de sua carreira. Vale a pena ouvir a faixa “Juro Que Vi Flores”, em parceria com a cantora portuguesa Maro. Restam poucos ingressos para o show.

A agenda da semana conta ainda com apresentação dupla de Zé Ibarra, o novo show de Ava Rocha, Tó Brandileone, Fábio Jr. e Roberto Carlos. Veja todos os detalhes a seguir.





Elba Ramalho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima , 364, Pinheiros

Segunda, dia 23, às 19h

A partir de R$77

Ingressos aqui





João Sabiá

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Segunda, dia 23, às 20h

Show ‘Bossa, Sambalanço & Afins’

A partir de R$45

Ingressos aqui





Manuela Julian

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 24, às 20h

Show ‘Sentimental’

A partir de R$46,20

Ingressos aqui





Mariana Volker

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 24, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Andreas Kisser, Samuel Rosa, Nando Reis, Dinho Ouro Preto e mais

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quarta, dia 25, às 20h

Patfest 2

A partir de R$50

Ingressos aqui





Edson Cordeiro e Zeca Baleiro

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quarta, dia 25, às 22h30

Show ‘Voz e Violão’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Isabel Fillardis

Teatro do SESI São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 25, às 20h

Show ‘Refeita’

Grátis com reserva de ingressos no site





Loreta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 25, às 20h

Show ‘Antes Que Eu Caia”

A partir de R$50

Ingressos aqui





Zé Ibarra

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta e quinta, dias 25 e 26, às 21h30

Show ‘Marquês, 256′

A partir de R$80

Ingressos aqui





Ava Rocha

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 26, às 21h30

Show ‘Néktar’

A partir de R$40

Ingressos aqui





Cecilia Krull

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quinta, dia 26, às 22h30

A partir de R$60

Ingressos aqui





Di Melo

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bixiga

Quinta, dia 26, às 22h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Tó Brandileone

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 26, às 19h e às 21h

A partir de R$75

Ingressos aqui





Ian Ramil com participação de Lenine

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Quinta e sexta, dias 26 e 27, às 20h

Show de lançamento “Tetein”

A partir de R$12

Ingressos aqui





Roberto Carlos

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quinta e sábado, dias 26 e 28, às 21h, e domingo, dia 29, às 18h (exclusivo para mulheres)

Esgotado





Abacaxepa

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sexta, dia 27, às 19h

Grátis





Jup do Bairro

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 27, às 21h

Show ‘Generosidades’

A partir de R$12

Ingressos aqui





Pixote e Mumuzinho

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160 - Campo Grande

Sexta, dia 27, às 22h

A partir de R$85

Ingressos aqui





Rodrigo Ogi

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 27, às 21h

Lançamento do álbum ‘Aleatoriamente’

Vendas apenas nas unidades do Sesc





Thunder & Turnbull

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 27, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Yoùn

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 27, às 22h

Lançamento do novo álbum

A partir de R$70

Ingressos aqui





Linn da Quebrada

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta e sábado, dias 27 e 28, às 21h

Show ‘Trava Línguas’

A partir de R$12

Ingressos aqui





Fabio Jr.

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 28, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Maestro João Carlos Martins e Sexteto

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sábado, dia 28, às 20h

Rolling Stone Sessions

A partir de R$87,50

Ingressos aqui





Mariana Nolasco

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 28, às 22h

Turnê Quem É Ela?

Ingressos aqui





Oswaldo Montenegro

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 28, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





OutroEu

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 28, às 18h e às 21h

Esgotado





Tony Tornado e Banda Funk Essência

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sábado, dia 28, às 20h

A partir de R$12

Ingressos aqui





Almério e Martins

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 28, às 20h, e domingo, dia 29, às 18h

A partir de R$12

Ingressos aqui





Cícero

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 28, às 21h, e domingo, dia 29, às 18h

Show ‘Concerto 1′

A partir de R$12

Esgotado





Jaques Morelenbaum e Margareth Reali

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 28, às 20h, e domingo, dia 29, às 18h

A partir de R$12

Ingressos aqui





Silvia Pérez Cruz

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 28, às 20h, e domingo, dia 29, às 17h

Sesc Jazz

A partir de R$18

Ingressos aqui





Machine Head

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 29, às 20h

Turnê ‘An Evening With Machine Head’

A partir de R$250

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima , 364, Pinheiros

Domingo, dia 29, às 19h

A partir de R$48

Ingressos aqui





Pipoquinha & Munir

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 29, às 20h

A partir de R$70

Ingressos aqui