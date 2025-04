Mapa dos Shows: Ben Harper, Donavon Frankenreiter, Hermeto Pascoal e mais

São Paulo recebe nesta terça-feira, dia 15, no Vibra, o cantor californiano Ben Harper, que faz apresentação acompanhado da banda The Innocent Criminals, numa noite que tem ainda ato de abertura de Donavon Frankenreiter, também da Califórnia. Já no sábado, dia 19, Hermeto Pascoal & Grupo sobem no palco da Casa Natura Musical, mesma data em que Douglas Germano se apresenta no Bona Casa de Música e o famoso Samba da Pedra do Sal, do Rio de Janeiro, estaciona na Casa de Francisca. Detalhes e agenda completa da semana a seguir.

Para se programar: A banda anglo-francesa Stereolab acaba de ser anunciada como headliner da próxima edição do Balaclava Fest, marcado para 9 de novembro em São Paulo, no Tokio Marine Hall. Os ingressos já estão à venda. E falando em festival, falta pouco para o C6 Fest 2025, de 22 a 25 de maio, no Parque do Ibirapuera, com atrações como Air, Wilco, Pretenders, Nile Rodgers & Chic e muito mais. Garanta já sua entrada. A Rádio Eldorado é a rádio oficial do C6 Fest.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 14

Jadsa, Yoùn e mais

Itinerante (endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram @tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 14, às 19h

Tranquilo São Paulo

Entrada sugerida de R$35

Informações





TERÇA, DIA 15

Analu Sampaio, Johnny Hooker, Kell Smith, Lucas Mamede e Tuca Oliveira

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 15, às 20h

ReNascimento - Tributo a Bituca

A partir de R$100

Ingressos aqui





Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter

Vibra - Avenida das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Terça, dia 15, às 19h

A partir de R$110

Ingressos aqui





Marina de la Riva

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 15, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 16

Antonio Neves

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 16, às 21h30

20 anos de Música

A partir de R$35

Ingressos aqui





Batataboy convida Luiza de Alexandre

Porta - Rua Horácio Lane, 95, Pinheiros

Quarta, dia 16, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Diogo Nogueira

Sheraton São Paulo - Avenida das Nações Unidas, 12559, Vila Almeida

Quarta, dia 16, às 19h30

ZéNiver: Casa do Zezinho

A partir de R$237

Ingressos aqui





Gaia Wilmer e Jaques Morelenbaum

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quarta, dia 16, às 21h

Jazz na Casa: Trem das Cores

A partir de R$46

Ingressos aqui





Jônatas Belgrande

Teatro da Rotina - Rua Simão Álvares, 697, Pinheiros

Quarta, dia 16, às 20h30

Tá Escrito em MPB

A partir de R$30

Esgotado





Juliana Linhares

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quarta, dia 16, às 21h

Show Nordeste Ficção com participação de Letrux

A partir de R$21

Ingressos aqui





Miranda Kassin e André Frateschi

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 16, às 20h

Bowie e Amy

A partir de R$60

Ingressos aqui





Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, Bruna Lucchesi e Luiza Brina

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838 - Pinheiros

Quarta, dia 16, às 20h

Aflito SP

A partir de R$30

Ingressos aqui





Vitor Araújo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quarta, dia 16, às 21h

Angústia

A partir de R$21

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 16, às 21h30

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$125

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 17

Adriano Grineberg

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 17, às 20h

Ray Charles & B.B. King Celebration

A partir de R$60

Ingressos aqui





Bruna Black

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 17, às 20h

Especial Lenine e Chico César

A partir de R$60

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 17, às 21h30

Ellen Oléria canta Nina Simone com Paola Lapiccy

A partir de R$62

Ingressos aqui





Fuzztones, Autoramas e Gasolines

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 17, às 19h

A partir de R$100

Ingressos aqui





Péricles

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Quinta, dia 17, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Vitor Araújo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 17, às 21h

Angústia

A partir de R$21

Ingressos aqui





Yago Oproprio

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quinta, dia 17, às 20h

Show Oproprio

A partir de R$18

Esgotado





SEXTA, DIA 18

Alzira E e Corte

Porta - Rua Horácio Lane, 95, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 18h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Blues Beatles

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Boca Livre

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 18, às 20h e às 22h30

Rasgamundo

A partir de R$100

Ingressos aqui





Douglas Germano

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 18, às 21h

Branco

A partir de R$70

Ingressos aqui





Graça Braga

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 18, às 12h e às 15h

Pagode da Graça

A partir de R$48

Ingressos aqui





Lucas Pretti + Nairo

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 20h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Rafael Castro + Juvi e a Rapazeada

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838 - Pinheiros

Sexta, dia 18, às 20h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Rodrigo Ogi

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 18, às 22h

10 anos do disco RÁ

A partir de R$35

Ingressos aqui





Sérgio Groove convida Matu Miranda e Michael Pipoquinha

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 21h

Especial Gilberto Gil e Djavan

A partir de R$32

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 19

Andrés Calamaro

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 19, às 22h

Agenda 1999 Tour

A partir de R$134

Ingressos aqui





Buena Vista Social Orchestra Teatro Celso Furtado - Av. Olavo Fontoura, 1209, Parque Anhembi Sábado, dia 19, às 19h A partir de R$295 Esgotado





Douglas Germano

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 19, às 21h

Branco

A partir de R$70

Ingressos aqui





Fat Family

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 19, às 21h

Fat Family Canta Tim Maia

A partir de R$18

Esgotado





Glue Trip

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 19, às 21h

Glue Trip toca o primeiro álbum (2015)

A partir de R$18

Ingressos aqui





Graça Braga

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 19, às 12h e às 15h

Pagode da Graça

A partir de R$48

Ingressos aqui





Hermeto Pascoal & Grupo

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 19, às 21h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Liah Soares e Roberto Menescal

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 19, às 20h e às 22h30

As Canções de Roberto Carlos

A partir de R$90

Ingressos aqui





Negro Leo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 19, às 21h30

Lançamento do disco RELA

A partir de R$18

Ingressos aqui





Samba da Pedra do Sal

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 19, às 16h e às 20h

A partir de R$26

Ingressos aqui





Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Quensrÿche, Opeth e Stratovarius

Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 19, às 12h

Monsters of Rock

A partir de R$340

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 20

Bia Ferreira

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 20, às 19h

Tecnologia Afrodisporica

A partir de R$60

Ingressos aqui





Buena Vista Social Orchestra Teatro Celso Furtado - Av. Olavo Fontoura, 1209, Parque Anhembi Domingo, dia 20, às 19h A partir de R$295 Ingressos aqui





Fat Family

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 20, às 18h

Fat Family Canta Tim Maia

A partir de R$18

Esgotado





Judas Priest & Queensrÿche

Vibra - Avenida das Nações Unidas, 17955, Santo Amaro

Domingo, dia 20, às 20h

A partir de R$150

Ingressos aqui