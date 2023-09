Mapa dos Shows: Coala Festival, Gilberto Gil, Mônica Salmaso, Zé Ibarra e mais

Os encontros são os grandes destaques do line-up do Coala Festival, que ocorre no próximo fim de semana em São Paulo. No Memorial da América Latina, o público poderá assistir aos shows de OlodumBaiana (Olodum + BaianaSystem), Fafá de Belém e Johnny Hooker, Jards Macalé com Ana Frango Elétrico, Marina Lima e Fernanda Abreu, Marcos Valle com Céu e Joyce Moreno, e ainda, Letrux e Angela Ro Ro. A programação conta também com Novos Baianos, Jorge Ben Jor e mais.

Fora do Coala, a capital recebe nesta semana os shows de Gilberto Gil e família no Espaço Unimed, Zé Ibarra em apresentação tripla do Sesc 24 de Maio, Mônica Salmaso no Tokio Marine Hall, entre outros. Veja os detalhes destes e de outros eventos a seguir.





Dinho Almeida (Boogarins)

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Show ‘Águas Turvas’ com participações de Bebé e Felipe Salvego

Segunda, dia 11, às 20h

A partir de R$35

Ingressos à venda online





Dora Morelenbaum

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Lançamento do vinil ‘Vento de Beirada’

Terça e quarta, dias 12 e 13, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos à venda online





Los Sebosos Postizos

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça e quarta, dias 12 e 13, às 20h

A partir de R$100

Ingressos à venda online





Luiz Otávio

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Essa Maré’ com participação de Mart’nália

Terça, dia 12, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Pullovers

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quarta e quinta, dias 13 e 14, às 20h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Zé Ibarra

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Show ‘Marquês, 256′

Quarta, quinta e sexta, dias 13, 14 e 15, às 20h

A partir de R$12

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





André Frateschi

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘André Frateschi canta David Bowie’

Quinta, dia 14, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Cidadão Instigado

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘Cidadão Instigado toca Dark Side of the Moon’

Quinta, dia 14, às 21h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Douglas Germano

Casa Natura - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Show ‘Umas e Outras’

Quinta, dia 14, às 21h30

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Odair José

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show acústico - Noite Coala

Quinta, dia 14, às 21h

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Gilberto Gil e Família

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Show ‘Nós A Gente’

Quinta, sexta e sábado, dias 14, 15 e 16, às 20h

A partir de R$140

Ingressos à venda online





Alessandra Leão e Sapopemba

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Show com participações de Nega Duda, Naruna Costa, Guinho Nascimento e Pai Luiz Soliano

Sexta, dia 15, às 22h

A partir de R$44

Ingressos à venda online





Daniel Daibem

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Quarteto’

Sexta, dia 15, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Demônios da Garoa

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sexta, dia 15, às 20h

Esgotado





Ná Ozzetti Trio

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show com participação de Dante Ozzetti e Mário Manga

Sexta, dia 15, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





OlodumBaiana, Fafá de Belém & Johnny Hooker, Péricles, Boogarins, Jadsa, Puterrier, FBC, Febre90s e mais

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Coala Festival

Sexta, dia 15, às 11h

A partir de R$180

Ingressos à venda online





Sidney Magal

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Show ‘Magal Dual’

Sexta, dia 15, às 22h

A partir de R$100

Ingressos à venda online





Tagua Tagua

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show ‘Tanto’

Sexta, dia 15, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Tony Tornado

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show em homenagem a Tim Maia com a Banda Funk Essência

Sexta, dia 15, às 20h

Esgotado





Aláfia

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André

Show ‘Além do Lá’

Sábado, dia 16, às 19h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Celso Viáfora

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show com quarteto de cordas

Sábado, dia 16, às 21h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Flora

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 22h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Maneva

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Show ‘Maneva 18 Anos’

Sábado, dia 16, às 21h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Mônica Salmaso

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Show ‘Minha Casa’

Sábado, dia 16, às 22h

Ingressos a partir de R$70

Ingressos à venda online





Novos Baianos, Jards Macalé & Ana Frango Elétrico, Don L, Suraras do Tapajós & Lucas Estrela, Metá Metá & Rodrigo Ogi e mais

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Coala Festival

Sábado, dia 16, às 11h

A partir de R$180

Ingressos à venda online





Alaíde Costa, Zezé Motta e Eliana Pittman

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Show ‘Pérolas Negras’

Sábado, dia 16, às 21h, e domingo, dia 17, às 18h

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Jadsa

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

73/23 – Meio século de discos históricos com participações de Bruno Berle e Josyara

Sábado, dia 16, às 20h, e domingo, dia 17, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Otto

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Show ‘Otto canta Reginaldo Rossi’

Sábado, dia 16, às 20h, e domingo, dia 17, às 18h

Esgotado





Àvuà

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 17, às 21h

Esgotado





Jorge Ben Jor, Marina Lima & Fernanda Abreu, Letrux & Angela Ro Ro, Marcos Valle & Joyce Moreno & Céu, Bruno Berle, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo e mais

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Coala Festival

Domingo, dia 17, às 11h

A partir de R$180

Ingressos à venda online