Mapa dos Shows Eldorado: Marisa Monte retorna a São Paulo com a turnê ‘Portas’

Restam pouquíssimos ingressos para as apresentações de Marisa Monte no próximo fim de semana em São Paulo. Ela retorna à capital nesta sexta e sábado, dias 14 e 15, no Espaço Unimed, e depois, ainda, nos dias 21 e 22. Os shows fazem parte da turnê “Portas”.

O mesmo local recebe em setembro o elogiado show “Nós a Gente” de Gilberto Gil e família. Os ingressos para a primeira data, 15 de setembro, já esgotaram e, por isso, foi aberta uma noite extra: 16 de setembro. Só há ingressos para o setor pista, com preços a partir de R$120.

Laura Lavieri, Carne Doce, Marcelo Jeneci, Alcione, Fat Family e Benito di Paula são alguns dos nomes que fazem apresentações em São Paulo nesta semana. Outros artistas já esgotaram os ingressos, mas sempre vale se atentar aos sites e redes sociais dos locais para possíveis vendas de última hora. São os casos de Letrux, Sepultura, Metá Metá e Armandinho.

Confira abaixo a agenda completa desta semana e os detalhes de cada evento:





Clara x Sofia, Clara Valverde e Vitor Soltau

Itinerante – Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram: @tranquilosaopaulo

Tranquilo São Paulo

Segunda, dia 10, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Maria Beraldo

Centro da Terra - R. Piracuama, 19 - Perdizes

Show “Impro Livre” com Mariá Portugal

Segunda, dia 10, às 20h

A partir de R$49

Ingressos à venda online





Laura Lavieri

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quarta, dia 12, às 19h

A partir de R$30

Ingressos à venda online





Carne Doce

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Show “Tônus 5 anos”

Quinta, dia 13, às 21h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Metá Metá

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva 22 - Sé

Quinta, dia 13, às 21h30

Esgotado com lista de espera





Zeeba

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 13, às 19h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Letrux

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Lançamento do disco “Letrux como Mulher Girafa”

Quinta, sexta e sábado, dias 13, 14 e 15, às 21h30

Esgotado





Fabiana Cozza

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva 22 - Sé

Celebrando 25 anos de carreira

Sexta, dia 14, às 20h

Ingressos à venda online





Selvagens à Procura de Lei

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Show Especial de 10 anos

Sexta, dia 14, às 21h

A partir de R$12

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Marisa Monte

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Turnê Portas

Sexta e sábado, dias 14 e 15, às 22h

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Sepultura

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show do álbum “Quadra”

Sexta e sábado, dias 14 e 15, às 20h30

Esgotado





Marcelo Jeneci

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Show de lançamento do álbum “Caravana Sairé”

Sexta e sábado, dias 14 e 15, às 21h, e domingo, dia 16, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Alcione

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Show “50 Anos”

Sábado, dia 15, às 22h

A partir de R$115

Ingressos à venda online





Armandinho

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Sábado, dia 15, às 22h

Esgotado





Benito di Paula

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500 - SUC 158, Perdizes

Show “O Infalível Zen” com participação de Rodrigo Vellozo

Sábado, dia 14, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Fat Family

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Pré-estreia da turnê “25 anos”

Sábado, dia 15, às 22h

A partir de R$75

Ingressos à venda online





Potyguara Bardo

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo

Show “Simulacre”

Sábado, dia 15, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Hamilton de Holanda

Bourbon Street Music Club - R. dos Chanés, 127, Moema

Hamilton de Holanda Trio com o show “Do Choro ao Jazz”

Domingo, dia 16, a partir de 12h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Paulo Novaes

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show “Minha Cabeça” com participação de Nina Oliveira

Domingo, dia 16, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online