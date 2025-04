Mapa dos Shows: Gilberto Gil, Incubus, Monica Salmaso, Alceu Valença e mais

A última turnê da carreira de Gilberto Gil, “Tempo Rei”, que está rodando o Brasil em 2025, chega a São Paulo no próximo fim de semana, com os dois primeiros de quatro shows no Allianz Parque, nesta sexta e sábado, dias 11 e 12. Antes disso, na quinta-feira, dia 10, o Incubus volta ao país e apresenta no Espaço Unimed o show “Morning View”. A agenda da semana tem ainda concerto triplo de Monica Salmaso na Casa de Francisca, quarta, quinta e sexta, dias 9, 10 e 11, com o espetáculo “Alma Lírica Brasileira”, e também Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto juntos no palco do Vibra, com o show “Valenciano”, no sábado, dia 12. Detalhes e lista completa dos eventos dos próximos dias a seguir.

SEGUNDA, DIA 7

Hotelo, Viratempo e mais

Itinerante (endereço divulgado no Instagram @tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 7, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35







TERÇA, DIA 8

Anna Tréa

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 8, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Celacanto

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 8, às 20h

Falta Tempo

A partir de R$39

Ingressos aqui





Jéssica Gaspar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 8, às 21h30

A partir de R$53

Ingressos aqui





Marcelo Rubens Paiva e Lost in Translation

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 8, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Metá Metá

Pulso Hotel - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 8, às 20h30

Estúdio Pulso: Sarau Bar

A partir de R$132

Esgotado





QUARTA, DIA 9

Alessandra Leão e Mestre Sapopemba

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 9, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Amaro Freitas e Percorso Ensemble

Teatro Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Quarta, dia 9, às 20h30

A partir de R$144

Ingressos aqui





Mônica Salmaso

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 9, às 21h30

Alma Lírica Brasileira

A partir de R$125

Ingressos aqui





RPM – O Legado

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 9, às 21h30

A partir de R$106

Ingressos aqui





Yaya Bey

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quarta, dia 9, às 21h

Queremos!

A partir de R$103

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 9, às 21h

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$125

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 10

Ale Sater

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 10, às 20h

Tudo Tão Certo

A partir de R$60

Esgotado





Bufo Borealis

Porta - Rua Horácio Lane, 95, Pinheiros

Quinta, dia 10, às 18h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 10, às 21h

Canta Nina Simone com Aline Marco

A partir de R$53

Ingressos aqui





Enme

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 10, às 21h30

Grátis com reserva de ingressos aqui





Hermanos Gutiérrez

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 10, às 21h

Queremos!

A partir de R$80

Esgotado





Incubus

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quinta, dia 10, às 21h

Morning View

A partir de R$864

Ingressos aqui





Mônica Salmaso

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 10, às 21h30

Alma Lírica Brasileira

A partir de R$125

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 11

Boca Livre

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 11, às 20h e às 22h30

Tour Rasgamundo

A partir de R$100

Ingressos aqui





Di Melo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 11, às 21h30

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Gabriel Braga Nunes

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 11, às 20h

Logo a Escuridão Vem Nos Fazer Descansar

A partir de R$60

Ingressos aqui





Gilberto Gil

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 11, às 20h

Tempo Rei

A partir de R$140

Ingressos aqui





Gueersh e Marina Mole

Mamãe Bar - Rua Lopes Chaves, 391, Barra Funda

Sexta, dia 11, às 22h

A partir de R$20







Iara Rennó

R. Epitácio Pessoa, 155, República

Sexta, dia 11, às 22h20

Festival Neomarginália

Grátis





Joaquim

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sexta, dia 11, às 19h

A partir de R$55

Ingressos aqui





Johnny Hooker

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 11, às 21h

Macumba 10 Anos: A Turnê

A partir de R$80

Ingressos aqui





Julio Secchin

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$52

Ingressos aqui





Lamparina

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 11, às 20h30

Original Brasil

A partir de R$18

Ingressos aqui





Luê

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sexta, dia 11, às 21h

Night do Norte

A partir de R$15

Ingressos aqui





Menores Atos

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Centro

Sexta, dia 11, às 22h

Lançamento da turnê “Fim do Mundo”

A partir de R$72

Ingressos aqui





Mônica Salmaso

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 11, às 22h

Alma Lírica Brasileira

A partir de R$152

Ingressos aqui





Papisa

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Sexta, dia 11, às 20h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Ponto de Equilíbrio

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 12, à 0h

Tour 25 Anos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Rogério Skylab

Carioca Club - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$120

Ingressos aqui





Tuyo

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 11, às 21h

Um ano do álbum Paisagem com participação de Luedji Luna

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





SÁBADO, DIA 12

Alceu Valença com Orquestra Ouro Preto

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 12, às 21h

Valenciana

A partir de R$84

Ingressos aqui





Beatriz Azevedo e Moreno Veloso

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 12, às 21h

Clarice Clarão

A partir de R$21

Ingressos aqui





Cynthia Luz

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 12, às 21h

Ciclo Vicioso - Deluxe

A partir de R$57

Ingressos aqui





Demônios da Garoa

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 12, às 20h e às 22h30

Clássicos e Bossas

A partir de R$80

Ingressos aqui





Fabiana Cozza convida Tiganá Santana

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 12, às 21h

Cartola 50

A partir de R$21

Ingressos aqui





Gilberto Gil

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 12, às 20h

Tempo Rei

A partir de R$190

Ingressos aqui





Juliane Hooper

SP Escola de Teatro - Praça Franklin Roosevelt, 210, República

Sábado, dia 12, às 19h

Efêmero

Grátis





Kell Smith, João Sabiá e mais

Praça Lions Monções - entre as ruas Flórida e Arandu

Sábado, dia 12, às 12h

Brooklin Taste 8ª Edição

Grátis





Luisa Sonza

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 12, às 23h

Escândalo Íntimo Tour

A partir de R$130

Ingressos aqui





Mano Brown com Rashid e Ludmilla com Martinho da Vila

Parque do Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, S/N

Sábado, dia 12, às 16h

Tim Music Festival

Grátis

Esgotado





Scalene

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 12, às 22h

10 anos de Éter

A partir de R$89

Ingressos aqui





Tuia

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sábado, dia 12, às 19h

25 Anos

Grátis





Vanessa Moreno

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 12, às 17h e às 20h

Visita Djavan com participações de Felipe Roseno e Tarcísio Santos

A partir de R$70

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 13

Beatriz Azevedo e Moreno Veloso

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 13, às 18h

Clarice Clarão

A partir de R$21

Ingressos aqui





Camisa de Venus

Carioca Club - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Domingo, dia 13, às 18h

Tour 44 Anos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Fabiana Cozza convida Tiganá Santana

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 13, às 18h

Cartola 50

A partir de R$21

Ingressos aqui





Flávio Venturini

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Várzea de Baixo

Domingo, dia 13, às 19h

Minha História

A partir de R$96

Ingressos aqui





Iza com Ivete Sangalo e Ferrugem convida Criolo

Parque do Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, S/N

Domingo, dia 13, às 16h

Tim Music Festival

Grátis

Esgotado





Ivo Meirelles

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 13, às 19h

Especial Cartola e Nelson Cavaquinho

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 13, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Nina Maia

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 13, às 19h

Inteira

A partir de R$60

Ingressos aqui





One Ok Rock

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 13, às 21h

Latin American Tour

A partir de R$280

Ingressos aqui