Mapa dos Shows: Jards Macalé, Fábio Jr., Boogarins, Johnny Hooker e mais

As grandes dicas da semana são as apresentações de Silvia Machete na Casa de Francisca e do Boogarins no Sesc Vila Mariana. Na primeira, a artista interpreta “Rhonda”, seu disco de 2020, que conta com um alter-ego sensual e engraçado no palco; é no sábado, dia 3. Já no segundo, a banda de rock comemora os dez anos de lançamento de seu primeiro trabalho, “As Plantas Que Curam”; são dois shows, sábado, dia 3, e domingo, dia 4.

A agenda da semana ainda conta com apresentações de Slash (Guns N’ Roses) e Fábio Jr., no Espaço Unimed, Teresa Cristina e Jards Macalé no Sesc Bom Retiro, Johnny Hooker no Sesc 14 Bis e mais. Veja os detalhes a seguir:

TERÇA, DIA 30

Cida Moreira

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 30, às 21h

Boleros e Outras Delícias - Canções de Sérgio Sampaio

A partir de R$70

Ingressos aqui





Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 30, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 31

Bazuros

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quarta, dia 31, às 20h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Mãeana

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 31, às 20h e às 23h

Mãeana canta JG

Esgotado





Nanda Moura

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 31, às 20h

Participação especial de Nasi (Ira!)

A partir de R$45

Ingressos aqui





Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 31, às 19h

The River Is Rising

A partir de R$190

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 1º

Blanco White

Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros

Quinta, dia 1º, às 21h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Buchecha

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 1º, às 21h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Junio Barreto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 1º, às 21h

Violões

A partir de R$60

Ingressos aqui





Santa Jam Vó Alberta

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 1º, às 21h30

A grande invasão de metais

A partir de R$73

Ingressos aqui





Teresa Cristina

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Quinta, dia 1º, às 21h

Show Um Sorriso Negro

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Yannick Hara e a Terra em Transe

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 1º, às 20h

A partir de R$25

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 2

Buchecha

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 2, às 21h30

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Fábio Jr.

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 2, às 22h

Bem mais que os meus 20 e poucos anos

A partir de R$140

Ingressos aqui





Jards Macalé

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sexta, dia 2, às 20h

Show Coração Bifurcado

A partir de R$15

Ingressos aqui





João Bosco

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 2, às 21h

Abricó de Macaco

A partir de R$15

Esgotado





Letícia Fialho

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 2, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lucas Santtana

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 2, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





MC Tha

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 2, às 20h

Show “Meu Santo é Forte”

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Samba pros Orixás

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 2, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Samuel Samuca

City Lights Music Hall - R. Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 22, às 22h

Baile da Samucagem

A partir de R$30

Ingressos aqui





Simoninha e Max de Castro

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 2, às 20h30

Baile do Simonal

A partir de R$15

Esgotado





SÁBADO, DIA 3

Ana Deriggi e Mário Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 3, às 21h

O Bom e Velho

A partir de R$60

Ingressos aqui





Black Mantra

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 3, às 22h30

Participação de Carlos Dafé

A partir de R$50

Ingressos aqui





Boogarins

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 3, às 21h

Show do álbum As Plantas que Curam

A partir de R$15

Ingressos aqui





Fábio Jr.

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 3, às 22h

Bem mais que os meus 20 e poucos anos

A partir de R$110

Ingressos aqui





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 3, às 12h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Jards Macalé

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 3, às 20h

Show Coração Bifurcado

A partir de R$15

Ingressos aqui





João Bosco

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 3, às 21h

Abricó de Macaco

A partir de R$15

Esgotado





Johnny Hooker

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 3, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 3, às 22h

A Música de Minas – 50 anos

Esgotado





Lulu Santos

Clube Atlético Juventus - Rua Juventus, 690, Mooca

Sábado, dia 3, às 22h

Barítono

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rodrigo Alarcon

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 3, às 22h

Bloco do Desamor com participações de Desa Brandão e Nina Oliveira

A partir de R$70

Ingressos aqui





Rodrigo Ogi

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 3, às 20h

Aleatoriamente

A partir de R$15

Ingressos aqui





Silvia Machete

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 3, às 21h30

Rhonda

A partir de R$80

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 4

Anitta

Memorial da América Latina - Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Domingo, dia 4, às 12h

Ensaios da Anitta

Esgotado





Boogarins

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 4, às 18h

Show do álbum As Plantas que Curam

A partir de R$15

Ingressos aqui





Felipe Cordeiro

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Domingo, dia 4, às 18h

Participação especial de Manoel Cordeiro

Grátis com reserva aqui





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 4, às 12h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Jards Macalé

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 4, às 18h

Show Coração Bifurcado

A partir de R$15

Ingressos aqui





João Bosco

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 4, às 18h

Abricó de Macaco

A partir de R$15

Esgotado





Johnny Hooker

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 4, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Mari Froes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 4, às 17h e às 20h

Esgotado





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima , 364, Pinheiros

Domingo, dia 4, às 21h30

A partir de R$24

Ingressos aqui





Rodrigo Ogi

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 4, às 18h

Aleatoriamente

A partir de R$15

Ingressos aqui