Mapa dos Shows: Kendrick Lamar, The Lumineers, Alceu Valença e mais

Um dos nomes mais importantes e mais consagrados da música norte-americana nos últimos anos, o rapper Kendrick Lamar volta ao Brasil nesta semana. Ele é atração principal de um dos dias do festival GP Week, que recebe também no próximo sábado e domingo, no Allianz Parque, nomes como Swedish House Mafia, Halsey, Thundercat e mais. Outras atrações internacionais que ainda se apresentam em solo paulistano nesta semana são as bandas The Lumineers e Maneskin.

Alaíde Costa, Lô Borges, Leoni, Ney Matogrosso, Alceu Valença e Boogarins também têm shows marcados na região metropolitana de São Paulo nos próximos dias. Veja os detalhes destes e de outros eventos a seguir:





Ana Cañas

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé, São Paulo

Segunda, dia 30, às 19h

A partir de R$10

Esgotado





Kurt Rosenwilken

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Segunda, dia 30, às 20h e às 22h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





Iara Rennó

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 31, às 20h

Show ‘Orí Okàn’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Maurício Pereira

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 31, às 20hShow ‘Micro Desmontado - A Gaveta Secreta do Ensaio’ com Tonho Penhasco

A partir de R$46

Ingressos aqui





Mestrinho

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Terça, dia 31, às 19h

Grátis





Tetê Espíndola

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 31, às 21h30

Tetê Espíndola canta Arnaldo Black

A partir de R$80

Ingressos aqui





Alaíde Costa

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 1º, às 21h30

Show ‘Turmalina Negra’

A partir de R$80

Ingressos aqui





Bianca Del Rio

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 1º, às 21h

Show ‘Bianca Is Back’

A partir de R$69

Ingressos aqui





Leo Cavalcanti

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 1º, às 21h

Um Rito para Rita

A partir de R$60

Ingressos aqui





Cumbia Calavera

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Quinta, dia 2, às 16h

Show Especial Dia de Los Muertos com participação especial de Giovanni Venturini

Grátis





Porgy And Bess

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Quinta, dia 2, às 18h

A partir de R$12

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Xangai

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 2, às 21h

A partir de R$100

Ingressos aqui





Daniela Mercury e Gabriel Mercury

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Quinta, dia 2, às 18h, e sexta, dia 3, às 20h

Show ‘Oxente Acústico’

A partir de R$15

Esgotado





Graça Braga

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 2, às 12h e às 15h, e sexta, dia 3, às 12h

Pagode da Graça

A partir de R$125

Ingressos aqui





Lô Borges

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Quinta, dia 2, às 18h, sexta e sábado, dias 3 e 4, às 21h, e domingo, dia 5, às 18h

Show ‘Não Me Espere na Estação’

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Alaíde Costa

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 3, às 20h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Angra

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 3, às 22h

Show ‘Cycles Of Pain’

A partir de R$160

Ingressos aqui





Banda Glória

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 3, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Bryan Behr

Casa Natura - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 3, às 22h

Show de encerramento da tour “Todas As Coisas do Coração”

A partir de R$90

Ingressos aqui





Gupe

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 3, às 20h

A partir de R$45

Ingressos aqui





Lucio Maia Trio & Quarteto 4 de Paus

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 3, às 21h30

A partir de R$53

Ingressos aqui





Maneskin

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 3, às 22h

Rush World Tour

Esgotado





Samuel Samuca (Samuca e a Selva)

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bixiga

Sexta, dia 3, às 21h

Baile da Samucagem

A partir de R$15

Ingressos aqui





Leoni

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sexta e sábado, dias 3 e 4, às 20h

Com a banda Outro Futuro

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Ney Matogrosso

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 3, às 21h, e domingo, dia 5, às 18h

Show voz e piano

A partir de R$18

Esgotado





Alceu Valença

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 4, às 22h

A partir de R$120

Ingressos aqui





Banda Quimbará

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sábado, dia 4, às 22h30

Banda Quimbará toca Buena Vista Social Club com a convidada Mayana Neiva

A partir de R$55

Ingressos aqui





Blubell e Petit Comité

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 4, às 20h

Show ‘Boleros e Delírios’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Boogarins

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 4, às 20h

Show Clube da Esquina

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Miranda Kassin

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 4, às 20h

Show ‘I Love Amy’

A partir de R$15

Ingressos aqui





Saulo Duarte convida Aldo Sena e Keila

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 4, às 21h

Baile Quente

A partir de R$15

Ingressos aqui





Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly, Jaden Hossler e Hodari

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 4, às 14h

GP Week

A partir de R$195

Ingressos aqui





Juba com participação de Otto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 5, às 20h

Show ‘Velocidade’

A partir de R$50

Ingressos aqui





Kendrick Lamar, Thundercat, Sofi Tukker, Iza e Tasha e Tracie

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 5, às 14h

GP Week

A partir de R$195

Ingressos aqui





The Lumineers

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 5, às 21h

2023 South America Tour

A partir de R$220

Ingressos aqui