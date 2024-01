Mapa dos Shows: Laura Lavieri, 14 Bis, Castello Branco, Mestrinho e mais

Nada como ver seu ídolo em cima do palco cantando as músicas que tocam seu coração e trocando energia com você e com o público. Seja para se emocionar ou para extravasar e se divertir, só quem sai com a alma lavada de um show sabe o que eles representam para os fãs de música. Em 2024, o Mapa dos Shows continua com a missão de fazer você não perder nenhuma apresentação pela capital, seja da turnê de divulgação do disco novo da sua banda favorita, do reencontro de um grupo ou até mesmo de um tributo à lendas da música. E esse ano promete!

Antes, porém, da nossa tradicional lista semanal com os principais eventos da região metropolitana, destaco aqui três shows que considero imperdíveis e que estão confirmados no Brasil em 2024.

O cantor canadense Daniel Caesar apareceu por aqui no último carnaval deixando os fãs brasileiros extasiados com a possibilidade de um show surpresa. Engano! Ele veio apenas curtir a festa, mesmo que tenha dado uma palinha no trio elétrico de Ludmilla, no Rio de Janeiro, já que a artista transformou em pagode sua parceria com H.E.R., “Best Of You”, ganhadora do Grammy e um de seus maiores sucessos. Segundo Jonathan Ferr, pianista brasileiro que recebeu Caesar em sua casa, o próprio cantor afirmou que o Brasil é o segundo país que mais consome sua música. Em 2024, depois de parcerias com Justin Bieber, John Mayer, Pharrell Williams, Kali Uchis e mais, ele finalmente faz seu primeiro show em solo brasileiro, dentro do line-up do C6 Fest, marcado para maio.

Outra que faz sua estreia por aqui é SZA, cantora que teve seus dois álbuns mais recentes eleitos os melhores de seus anos, respectivamente. Se em 2017, com o “Ctrl”, ela ganhou destaque no mundo pop, tendo fãs declarados como Rihanna e Kendrick Lamar, no ano passado, com o “SOS”, ela se consolidou como uma das principais artistas desta geração, chegando pela primeira vez no topo da parada de sucessos dos Estados Unidos e elevando o nível de sua carreira. Em março, ela vem ao Brasil com o status de headliner, sendo a atração principal do terceiro e último dia de Lollapalooza.

Aliás, o mesmo festival traz também o ótimo Omar Apollo, anunciado na edição anterior, mas que acabou cancelando sua apresentação para excursionar justamente abrindo os shows da turnê de SZA. Queridinho do mundo indie, ele faz essencialmente R&B, tendo como inspiração desde lendas como Stevie Wonder até nomes como Frank Ocean. No famoso Tiny Desk, programa da rádio norte-americana NPR, ele também fez questão de mostrar suas raízes mexicanas. Aclamado pela crítica, não há dúvida que sua carreira está apenas despontando.

Confira abaixo os principais eventos desta semana:

QUARTA, DIA 10

Indy Naíse, Jota.Pê, Marissol Mwaba, Nina Oliveira e Yasmin O

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 10, às 21h

Afetos Sonoros

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 11

André Frateschi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 11, às 20h

André Frateschi canta David Bowie

A partir de R$70

Ingressos aqui





Frederico Heliodoro

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 11, às 22h30

Frederico Heliodoro e a MPB

A partir de R$60

Ingressos aqui





Laura Lavieri e Cacá Machado

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 11, às 21h

Melhor do que o Silêncio com participação de Igor Caracas

A partir de R$15

Ingressos aqui





Lucio Maia

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 11, às 19h

Lucio Maia Trio

A partir de R$22,50

Ingressos aqui





Tom Zé

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 11, às 21h30

Esgotado





SEXTA, DIA 12

14 Bis

Caixa Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111, Centro

Sexta, dia 12, às 19h

Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do evento

Alice Caymmi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 12, às 21h

A partir de R$65

Ingressos aqui





Geraldo Azevedo

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 12, às 21h

Voz e Violão

A partir de R$18

Esgotado





Ivan Lins

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 12, às 21h

Estação Brasileira

A partir de R$18

Esgotado





Jaloo

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sexta, dia 12, às 20h

Turnê Mau

A partir de R$12

Ingressos aqui





Rael

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 12, às 20h30

Turnê Capim Cidreira

A partir de R$15

Esgotado





Romulo Fróes e Rodrigo Campos

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 12, às 20h

Lançamento do álbum Elefante

A partir de R$15

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 13

14 Bis

Caixa Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111, Centro

Sábado, dia 13, às 15h e às 17h

Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do evento





ÀVUÀ

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 13, às 20h

Show do álbum Percorrer em Nós

A partir de R$15

Esgotado





Castello Branco

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 13, às 22h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Fat Family

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 13, às 20h

A partir de R$15

Esgotado





Geraldo Azevedo

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 13, às 21h

Voz e Violão

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ivan Lins

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 13, às 21h

Estação Brasileira

A partir de R$18

Esgotado





Persie e Jonnata Doll

FFFront - R. Purpurina, 199, Sumarezinho

Sábado, dia 13, às 20h

Bikini Drinks

A partir de R$20

Ingressos na portaria





Rael

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 13, às 20h30

Turnê Capim Cidreira

A partir de R$15

Esgotado





DOMINGO, DIA 14

14 Bis

Caixa Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111, Centro

Domingo, dia 14, às 17h

Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do evento





ÀVUÀ

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 14, às 20h

Show do álbum Percorrer em Nós

A partir de R$15

Esgotado





Fat Family

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 14, às 18h

A partir de R$15

Esgotado





Fernando Malt

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 14, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Geraldo Azevedo

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 14, às 18h

Voz e Violão

A partir de R$18

Esgotado





Ivan Lins

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 14, às 18h

Estação Brasileira

A partir de R$18

Esgotado





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima , 364, Pinheiros

Domingo, dia 14, às 21h30

A partir de R$22,50

Ingressos aqui