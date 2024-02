Mapa dos Shows: Letrux, Ava Rocha, Mariana Aydar, Simple Plan, Tiago Iorc e mais

Parte de uma onda de shows internacionais que invade São Paulo nos próximos dias, o selo Balaclava traz ao Terra SP neste sábado, dia 2, o artista inglês King Krule, em apresentação única no Brasil. A agenda da semana também conta com a cantora Laura Pausini em concerto duplo no Espaço Unimed, no sábado e domingo, dias 2 e 3, e ainda, uma das sensações do rock nos anos 2000, o Simple Plan, fazendo dobradinha sexta e sábado, dia 1º, na Vibra São Paulo, e dia 2, no Allianz Parque, como atração principal do festival I Wanna Be Tour, que começa aqui em São Paulo e depois passa por Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e que tem ainda artistas como Fresno, Nx Zero, A Day To Remember, All Americans Rejects, Pitty e mais.

Também fazem parte do cronograma de shows da semana Letrux na Casa de Francisca, Ava Rocha no Sesc Pompeia, Mariana Aydar na Casa Natura, Tiago Iorc no Tokio Marine Hall e outros. Veja todos os detalhes a seguir:

TERÇA, DIA 27

Jup do Bairro e Mu540

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça, dia 27, às 19h

Esgotado





Letrux e Thiago Vivas

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 27, às 21h30

Alfabeto Sonoro

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mateus Asato

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 27, às 20h e às 22h30

Esgotado





Matu Miranda

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 27, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 28

Ana Deriggi, Fabio Tagliaferri, Mário Manga e Ná Ozzetti

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 28, às 21h

Ana Deriggi, Fabio Tagliaferri, Mário Manga e Ná Ozzetti interpretam Mutantes

Esgotado





Fat Family

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quarta, dia 28, às 19h

Esgotado





João Bosco convida Vanessa Moreno

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 28, às 21h30

Esgotado





Tori e Dorea

Casa Odette - Rua Rui Barbosa, 663, Bixiga

Quarta, dia 28, às 19h

Participação especial de Assucena

A partir de R$40

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 29

Ava Rocha

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 29, às 21h30

Show do álbum Néktar

A partir de R$15

Ingressos aqui





Bruna Caram

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 29, às 19h

Bruna Caram e Fios de Choro

Grátis com reserva de ingressos aqui





Di Melo

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bixiga

Quinta, dia 29, às 21h

A partir de R$16,50

Ingressos aqui





Filipe Catto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 29, às 21h

Voz e Violão

Esgotado





Julia Levy

Whiplash Bar - Dr. Melo Alves, 74, Cerqueira César

Quinta, dia 29, às 21h

Voz e Emoção

A partir de R$99,00

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 29, às 22h30

Bloco Forrozin

A partir de R$75

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 1º

Clarice Falcão

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 1º, às 22h

Truque

Esgotado





Dorea

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Sexta, dia 1º, às 22h

A partir de R$13

Ingressos na entrada





Filipe Catto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 1º, às 21h

Voz e Violão

Esgotado





Glue Trip

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 1º, às 21h

Participação especial de Bebé

A partir de R$40

Ingressos aqui





Heavy Baile com participação de Deize Tigrona

Central 1926 - Praça Da Bandeira, 137, Centro Histórico

Sexta, dia 1º, às 22h

Festival Verão Urbano

A partir de R$67,50

Ingressos aqui





Juçara Marçal

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 1º, às 21h

Show do álbum Encarnado

A partir de R$15

Esgotado





Lamparina e Rachel Reis

Audio Eventos - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 1º, às 22h

Lançamento do Disco

A partir de R$70

Ingressos aqui





Roberta Campos

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 1º, às 21h

Cinco Partes de Mim - Influências

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Simple Plan e Nx Zero

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 1º, às 17h

I Wanna Be Tour Sideshow

A partir de R$250

Ingressos aqui





Tiago Iorc

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 1º, às 22h

A partir de R$160

Ingressos aqui





Zé Ramalho

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 1º, às 22h30

Show dos Sucessos Vol. 2

A partir de R$70

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 2

ATTOXXA

Central 1926 - Praça Da Bandeira, 137, Centro Histórico

Sábado, dia 2, às 17h

Festival Verão Urbano

A partir de R$67,50

Ingressos aqui





Christine Valença

Porta - R. Fidalga, 642, Pinheiros

Sábado, dia 2, às 20h

Grátis





Detonautas

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 2, às 22h

Tour 20 Anos - Acústico

A partir de R$100

Ingressos aqui





Djagil

Greta Galpão - Rua Pedro Soares de Almeida, 104, Vila Anglo Brasileira

Sábado, dia 2, às 17h

Roda de samba com Dessa Brandão, Paulo Novaes e Lucas Caram

A partir de R$22,50

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 2, às 21h

Lançamento do disco Urucungo com participação especial de Nei Lopes e Ilessi

A partir de R$18

Ingressos aqui





King Krule

Terra SP - Av. Salim Antônio Curati, 160, Bairro Campo Grande

Sábado, dia 2, às 21h

Balaclava apresenta

A partir de R$205

Ingressos aqui





Laura Pausini

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 2, às 22h

World Tour

A partir de R$780

Ingressos aqui





Mateus Aleluia

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 2, às 22h

Esgotado





Mauricio Pereira

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 2, às 21h

Mergulhar na Surpresa

A partir de R$70

Ingressos aqui





Roberta Campos

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 2, às 21h

Cinco Partes de Mim - Influências

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Simple Plan, Fresno, Nx Zero, A Day To Remember, All Americans Rejects, Pitty e mais

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 2, às 10h

I Wanna Be Tour

Esgotado





Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 2, às 20h

Show do álbum Música do Esquecimento com participação de Ana Frango Elétrico

A partir de R$15

Esgotado





Wanderléa

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 2, às 21h

Show Wanderléa Canta Choros

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 3

Anna Tréa

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 3, às 21h

A partir de R$65

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 3, às 18h

Lançamento do disco Urucungo com participação especial de Nei Lopes e Ilessi

A partir de R$18

Ingressos aqui





Laura Pausini

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 3, às 20h

World Tour

A partir de R$780

Ingressos aqui





Mateus Aleluia

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 3, às 19h30

Esgotado





Thomé

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 3, às 18h

Lançamento do álbum Quebra-Cabeça com participação de Rodrigo Mancusi e Tom Ribeira

A partir de R$15

Ingressos aqui





Wanderléa

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 3, às 18h

Show Wanderléa Canta Choros

A partir de R$18

Ingressos aqui