Mapa dos Shows: Lollapalooza, O Terno, Mariana Aydar, Assucena e mais

Acabou a espera! O Lollapalooza Brasil 2024 ocorre no próximo fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com grandes nomes do rock e do pop. Encabeçam esta edição Blink-182, Arcade Fire, Kings Of Leon, Limp Bizkit, Titãs Encontro, SZA e Sam Smith, mas a programação também conta com artistas como Jungle, Tulipa Ruiz, Gilberto Gil, Phoenix, Céu e muito mais. A agenda da semana ainda inclui apresentações de O Terno no Espaço Unimed, Mariana Aydar na Casa de Francisca, Assucena no Blue Note, além de outros artistas. Veja os detalhes a seguir.

Também são destaque no Mapa dos Shows as apresentações de Caetano e Bethânia numa turnê conjunta que roda o Brasil em 2024 e tem seu fim marcado em São Paulo, dia 14 de dezembro, no Allianz Parque, com pré-venda de ingressos já aberta e vendas gerais começando nesta terça, dia 19. Antes disso, em 28 de setembro, quem passa pela capital paulista é o ex-One Direction Niall Horan, que se apresenta no Parque do Ibirapuera; os ingressos já estão à venda.





SEGUNDA, DIA 18

Luiza Brina

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 18, às 20h

Aprendendo a Rezar - Uma Incursão ao Centro da Terra

A partir de R$49

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 19

Antonia Medeiros

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 19, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Bufo Borealis

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 19, às 20h

A partir de R$45

Ingressos aqui





Filipe Catto

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça, dia 19, às 19h

Filipe Catto canta Gal

Esgotado





Mariana Aydar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 19, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





The Hi-Stakes

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 19, às 22h30

Explosivo Rhythm’n’blues holandês

A partir de R$45

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 20

Assucena

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 20, às 22h30

Rolling Stone Sessions apresenta: Baby, Te Amo

A partir de R$60

Ingressos aqui





Fletcher

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quarta, dia 20, às 20h

Sideshow do Lollapalooza 2024

Esgotado





Kamaal Williams

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quarta, dia 20, às 21h

A partir de R$125

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 20, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tássia Reis

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quarta, dia 20, às 21h

Show do EP “Bem Longe do Fim” com participação de RashidA partir de R$18

Ingressos aqui





Tiê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 20, às 21h

Cartas de Amor

A partir de R$70

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 21

Al McKay (Earth Wind & Fire)

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quinta, dia 21, às 21h30

Earth Wind & Fire Experience

A partir de R$160

Ingressos aqui





Barbara Rodrix

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 21, às 21h

Participações especiais

A partir de R$60

Ingressos aqui





Negra Li

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 21, às 19h

Esgotado





Salomão Soares e Vanessa Moreno

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 21, às 21h30

Yatra-Tá

A partir de R$80

Ingressos aqui





Terraplana

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 21, às 21h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





The Driver Era

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 21, às 20h

Sideshow do Lollapalooza 2024

Ingressos aqui





Zé Ibarra

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 21, às 20h e às 22h30

A partir de R$50

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 22

A Banda Mais Bonita da Cidade

Unibes Cultural - Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré

Sexta, dia 22, às 20h

Pré-Lançamento do Álbum “O Futuro Já Está Acontecendo”

A partir de R$33

Ingressos aqui





Blink-182, Arcade Fire, Jungle, BaianaSystem e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Sexta, dia 22, às 12h

Lollapalooza 2024

A partir de R$495

Ingressos aqui





Elba Ramalho

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 22, às 21h

A partir de R$18

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





José Miguel Wisnik

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 23, às 21h

O Chamado e a Chama com participação especial de Marina Wisnik

A partir de R$15

Ingressos aqui





Josyara

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 22, às 21h

Josyara canta Timbalada - Mandinga Multiplicação

A partir de R$60

Ingressos aqui





O Terno

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 22, às 22h

Encerramento da turnê Atrás/Além

Esgotado





Salomão Soares e Vanessa Moreno

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 22, às 21h30

Yatra-Tá

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tasha e Tracie

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 22, às 21h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 22, às 22h30

A partir de R$95

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 23

Elba Ramalho

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 23, às 21h

A partir de R$18

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Fundo de Quintal

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 23, às 22h

Show especial de aniversário de 48 anos

A partir de R$100

Ingressos aqui





Jéssica Areias

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 23, às 20h

Jéssica Areias canta Gal Costa com participação de Ellen Oléria

A partir de R$18

Ingressos aqui





Kings Of Leon, Limp Bizkit, Titãs, Tulipa Ruiz e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Sábado, dia 23, às 12h

Lollapalooza 2024

A partir de R$450

Ingressos aqui





Luis Miguel

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo,1705, Água Branca

Sábado, dia 23, às 20h

Tour 2024

A partir de R$330

Ingressos aqui





Mariene de Castro e Roberto Mendes

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 23, às 20h30

Maria da Canção

A partir de R$120

Ingressos aqui





Miranda Kassin

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 23, às 20h

Miranda Kassin canta Amy Winehouse

A partir de R$60

Ingressos aqui





O Terno

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 23, às 22h

Encerramento da turnê Atrás/Além

A partir de R$100

Ingressos aqui





Sandra Sá

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 23, às 21h

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Sexteto Sucupira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 23, às 12h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Tasha e Tracie

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 23, às 21h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 24

Elba Ramalho

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 24, às 18h

A partir de R$18

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Fat Family

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 24, às 15h

Grátis





Jéssica Areias

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 24, às 18h

Jéssica Areias canta Gal Costa com participação de Ellen Oléria

A partir de R$18

Ingressos aqui





Marcela Brandão

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 24, às 19h30

A partir de R$60

Ingressos aqui





Sandra Sá

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 24, às 18h

A partir de R$15

Esgotado





Sexteto Sucupira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 24, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





SZA, Sam Smith, Gilberto Gil, Phoenix, Céu e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Domingo, dia 24, às 12h

Lollapalooza 2024

A partir de R$450

Ingressos aqui





Westlife

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 24, às 21h

The Wild Dreams Tour

A partir de R$240

Ingressos aqui