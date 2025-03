Mapa dos Shows: Luedji Luna, Ana Frango Elétrico, Xênia França, Melly e mais

São Paulo terá diversas opções de shows nesta segunda e terça, dias 3 e 4, para quem preferir um carnaval mais tranquilo, sem cair nos blocos de rua. Porém, depois de um descanso na quarta-feira de cinzas, na quinta, dia 6, a agenda da semana já é retomada e com ótimas opções de apresentações, principalmente no fim de semana. São os casos de Luedji Luna cantando Sade na Casa Natura, sábado e domingo, dias 8 e 9; Ana Frango Elétrico no Sesc Bom Retiro, sexta e sábado, dias 7 e 8, com o show “Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua”; Xênia França na Arena B3, no sábado, dia 8, dentro do projeto “Me Cante Uma História”; e ainda, Melly em noite dupla no Sesc Pompeia, sexta e sábado, dias 7 e 8. Detalhes e agenda completa a seguir.





Para se programar:

12/03: Two Feet no Cine Joia com ingressos a partir de R$170

15/03: Simply Red no Allianz Parque com os últimos ingressos a partir de R$1.100

26/03: Fontaines DC na Audio com ingressos a partir de R$225

15/04: Ben Harper e Donavon Frankenreiter no Vibra com ingressos a partir de R$110

22/04: Kaleo na Audio com os últimos ingressos a partir de R$180





SEGUNDA, DIA 3

As Mercenárias

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Segunda, dia 3, às 18h

Off Carnaval

A partir de R$18

Ingressos aqui





Banda Quimbará

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Segunda, dia 3, às 20h

Quimbará Toca Buena Vista Social Club

A partir de R$60

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Segunda, dia 3, às 18h

Ellen Oléria canta Nina Simone com participação de Izzy Gordon

A partir de R$18

Ingressos aqui





Grupo Molejo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Segunda, dia 3, às 18h

Carnaval

A partir de R$21

Ingressos aqui





Jota.Pê

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Segunda, dia 3, às 18h

Se o Meu Peito Fosse o Mundo

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Samuel Samuca

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Segunda, dia 3, às 16h

Baile da Samucagem

Grátis





TERÇA, DIA 4

As Mercenárias

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Terça, dia 4, às 18h

Off Carnaval

A partir de R$18

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 4, às 22h

Baile à Fantasia

A partir de R$152

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Terça, dia 4, às 18h

Ellen Oléria canta Nina Simone com participação de Izzy Gordon

A partir de R$18

Ingressos aqui





Grupo Molejo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Terça, dia 4, às 18h

Carnaval

A partir de R$21

Ingressos aqui





Jota.Pê

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Terça, dia 4, às 18h

Se o Meu Peito Fosse o Mundo

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





QUINTA, DIA 6

Amyl & The Sniffers

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 6, às 19h

A partir de R$145

Esgotado





João Camarero

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 6, às 21h30

Baden

A partir de R$62

Ingressos aqui





Sued Nunes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 6, às 21h30

Prata da Casa

Grátis





SEXTA, DIA 7

Ana Frango Elétrico

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sexta, dia 7, às 20h

Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua

A partir de R$18

Ingressos aqui





André Frateschi

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 7, às 20h

Lado Bowie

A partir de R$70

Ingressos aqui





Lenna Bahule

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 7, às 21h

Lançamento do EP “Mate” com participação de Octeto Vocal Mate

A partir de R$21

Ingressos aqui





Melly

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 7, às 21h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





The Damned

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 7, às 19h

A partir de R$145

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 7, às 22h

A potência do Pop & Black Music

A partir de R$95

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 7, às 21h

Solar com participação de Tatiana Parra

A partir de R$18

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 7, às 22h

Baile do Baleiro - Especial Carnaval

Esgotado





SÁBADO, DIA 8

Alice Caymmi

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 8, às 21h

Voz e Violão

A partir de R$70

Ingressos aqui





Amaro Freitas

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 8, às 21h

Y’Y

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ana Frango Elétrico

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 8, às 20h

Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua

A partir de R$18

Ingressos aqui





Anná

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Sábado, dia 8, às 20h

Baila Brasileira

A partir de R$18

Ingressos aqui





Supla e Fernanda Lira

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 8, às 20h

Rolling Stone Sessions

A partir de R$60

Ingressos aqui





Jaloo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 8, às 20h30

Mau

A partir de R$18

Ingressos aqui





Joyce Moreno

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 8, às 20h

Brasileiras Canções Femininas

A partir de R$80

Ingressos aqui





Juçara Marçal

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 8, às 21h

Delta Estácio Blues com participação de Fernando Catatau

A partir de R$18

Ingressos aqui





Junio Barreto

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 8, às 21h

O Sol e o Sal do Suor

A partir de R$18

Ingressos aqui





Luedji Luna

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 8, às 22h

Luedji Luna canta Sade

A partir de R$145

Ingressos aqui





Melly

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 8, às 21h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





Rashid

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 8, às 20h

Portal

A partir de R$18

Ingressos aqui





The Offspring, Sublime, Rise Against e Mais

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 8, às 12h

Supercharged Worldwide In ‘25

A partir de R$195

Experiência VIP: A partir de R$2.100





Thunderbird convida Sabrina Parlatore, Marina Person, Titi Müller e Luisa Micheletti

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 8, às 22h30

Banda dos VJs da MTV

A partir de R$60

Ingressos aqui





Xênia França

Arena B3 - Praça Antônio Prado,48, Centro

Sábado, dia 8, às 17h

Me Cante Uma História

A partir de R$23

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 9

Amaro Freitas

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 9, às 18h

Y’Y

A partir de R$18

Ingressos aqui





Anná

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 9, às 12h e às 15h

Anná Baila

A partir de R$48

Ingressos aqui





Juçara Marçal

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 9, às 18h

Delta Estácio Blues com participação de Fernando Catatau

A partir de R$18

Ingressos aqui





KL Jay e Hanifah

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 9, às 19h

Projeto Audição

A partir de R$60

Ingressos aqui





Luedji Luna

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 9, às 18h

Luedji Luna canta Sade

A partir de R$103

Ingressos aqui





Orquestra Ladies Ensemble

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 9, às 10h50

Matinais

Grátis





Rashid

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 9, às 18h

Portal

A partir de R$18

Ingressos aqui





Thalma De Freitas

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Domingo, dia 9, às 18h

Serendipidades

A partir de R$18

Ingressos aqui