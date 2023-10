Mapa dos Shows: Madeleine Peyroux, Céu, Liniker e mais

A capital paulista ganha nesta semana mais uma unidade do Sesc: a 14 Bis, que apresenta três shows de Martinho da Vila para abrir as portas ao público, a partir desta sexta-feira, dia 6. A agenda da semana tem ainda a norte-americana Madeleine Peyroux no Teatro Bradesco, Leci Brandão no City Lights Music Hall, Mutantes no Sesc Pompeia, Pretinho da Serrinha, Rachell Luz e Pedro Baby no Bona Casa de Música, Céu na Casa Natura Musical e Liniker no Memorial da América Latina, dentro da programação do Festival Batekoo.

Lara e Mestrinho

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Segunda, dia 2, às 21h

A partir de R$70

Maestro João Carlos Martins

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Segunda, dia 2, às 21h

Show ‘Cinema In Concert’ com a Bachiana Filarmônica SESI

A partir de R$17,50

Webster Santos, Leila Pinheiro e Zélia Duncan

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 3, às 21h30

A partir de R$62

DEB e Jovens Ateus

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quarta, dia 4, às 19h

A partir de R$20

Madeleine Peyroux

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Quarta, dia 4, às 21h

Show ‘The Best of Madeleine Peyroux’

A partir de R$63

Mateus Aleluia

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 4, às 21h30

Show ‘Bahia Profunda’

A partir de R$98

Queen Legacy

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quarta, dia 4, às 20h

Turnê ‘Concerts’

A partir de R$45

Marcus Menna (LS Jack)

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quarta, dia 4, às 22h30

Show ‘Tudo de Novo’

A partir de R$45

Thomé

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 4, às 21h

A partir de R$50

Beatles And Stones

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 5, às 21h

A partir de R$70

Gabriel Gonti

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quinta, dia 5, às 22h30

A partir de R$45

Leci Brandão

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quinta, dia 5, às 21h

A partir de R$88

Lucca Simões e Gabrielli Motta

Lab 74 - Rua Sousa Lima, 318, Barra Funda

Quinta, dia 5, às 19h

A partir de R$33

Mart´nalia

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Quinta, dia 5, às 20h30

Show ‘Sou Assim Até Mudar’

A partir de R$15

Mutantes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 5, às 21h30

A partir de R$12

Ombu

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 5, às 19h30

A partir de R$25

Patrícia Bastos

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Quinta, dia 5, às 20h

Xaxado Novo

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bixiga

Quinta, dia 5, às 21h

Show com participação de Anná

A partir de R$16,50

Assucena

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta e sexta, dias 5 e 6, às 21h

Lançamento do álbum ‘Lusco-Fusco’

A partir de R$12

Leo Jaime

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Quinta, sexta e sábado, dias 5, 6 e 7, às 20h

Show ‘Dance Comigo’

A partir de R$15

Bebé

MIS - Av. Europa, 158, Jardim Europa

Sexta, dia 6, às 21h

Shows da Cena Musical Independente

A partir de R$15

Del Rey

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sexta, dia 6, às 20h

A partir de R$10

Djavan

Clube Atlético Juventus - Rua Juventus, 690, Mooca

Sexta, dia 6, às 23h

Turnê ‘D’

Fresno, Raimundos, Charlie Brown Jr. 30 anos, Braza e Day Limns

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 6, às 20h

Festival Rock Session

A partir de R$75

Juliette

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 6, às 22h

Turnê ‘Ciclone’

A partir de R$50

Jussara Silveira

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sexta, dia 6, às 20h

Lucas Inutilismo

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 6, às 21h

Show ‘Minha Playlist de Funk’

A partir de R$90

Rodrigo Campos e Romulo Fróes

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 6, às 22h

Lançamento do single “Cidade Trovão”

A partir de R$44

Pretinho da Serrinha, Rachell Luz e Pedro Baby

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 6, às 21h

A partir de R$80

Quimbará

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 6, às 20h e às 22h30

Quimbará toca Buena Vista Social Club

A partir de R$60

Tony Gordon

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 6, às 22h

Show ‘Black and White’

A partir de R$106

ÀTTØØXXÁ

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta e sábado, dias 6 e 7, às 21h30, e domingo, dia 8, às 18h30

Lançamento do álbum ‘Groove Deluxe’

A partir de R$12

Elba Ramalho

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta e sábado, dias 6 e 7, às 21h, e domingo, dia 8, às 18h

Show ‘Estação Brasileira’

A partir de R$15

Martinho Da Vila

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta e sábado, dias 6 e 7, às 19h30, e domingo, dia 8, às 18h

‘Concerto Negra Ópera’

A partir de R$15

Anneke Giersbergen & Marko Hietala

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Sábado, dia 7, às 21h

Show acústico ‘Six Strings and a Voice – An Evening With Anneke Van Giersbergen and Marko Hietala’

A partir de R$115

Bivolt

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 7, às 17h

Show de lançamento do álbum ‘Chave’

Céu

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 7, às 22h

Show ‘Fênix do Amor’

A partir de R$90

Daparte

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 7, às 20h30

A partir de R$12

Filipe Catto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 7, às 21h

Show voz e violão

A partir de R$60

Liniker, Tasha & Tracie, Gaby Amarantos, Revelação, Gabriel do Borel e mais

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Sábado, dia 7, às 12h

Festival Batekoo

A partir de R$120

Ná Ozzetti Trio

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 7, às 20h

Quarteto São Jorge

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 7, às 22h

A partir de R$33

Queen Celebration

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 7, às 22h

A partir de R$140

Rappin Hood F. C.

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 7, às 20h

Show ‘Show Sujeito Homem Ao Vivo’

A partir de R$12

Paulinho Boca

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo

Sábado, dia 7, às 20h

Paulinho Boca canta Novos Baianos - 50 Anos de ‘Acabou Chorare’

A partir de R$10

Wanessa Camargo

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sábado, dia 7, às 20h e às 22h30

Show ‘Inspirações’

A partir de R$130

BNegão e Black Mantra

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado,dia 7, às 20h, e domingo, dia 8, às 18h

Projeto ‘73/23 – Meio século de discos históricos’: BNegão e Black Mantra interpretam o álbum ‘Tim Maia’

A partir de R$12

Brisa Flow

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 7, às 20h, e domingo, dia 8, às 18h

A partir de R$12

Jota Quest

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 7, às 22h, e domingo, dia 8, às 20h

Show ‘De Volta ao Novo’

A partir de R$60

Lirinha

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 7, às 22h

Show ‘Mêike Rás Fân’

A partir de R$62

Sexteto Sucupira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 7, às 12h e às 15h, e domingo, dia 8, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$12

Restart

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 7, às 22h30, e domingo, dia 8, às 20h30

Turnê ‘Pra Você Lembrar’

A partir de R$140

Benito di Paula

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 8, às 19h

A partir de R$90

Ceumar

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Domingo, dia 8, às 19h

Colomy

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 8, às 20h

Show ‘Eletroacústico’

A partir de R$50

Gabriel Elias

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 8, às 18h

Lançamento ‘Várias Ondas’

A partir de R$90

Héloa

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothman, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 8, às 18h

Show ‘ylDé’ com participação de Zé Manoel

A partir de R$12

Supervão

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Domingo, dia 8, às 17h

A partir de R$25

Ingressos à venda online