Mapa dos Shows: Mahmundi, Marcelo Jeneci, Ale Sater, MC Tha e mais

A cantora Mahmundi apresenta o show de seu álbum mais recente, “Amor Fati”, nesta semana em São Paulo. A apresentação está marcada para esta quinta-feira, dia 28, véspera de feriado, data em que a capital recebe também Mãeana, na Casa de Francisca, e Assucena, no CCSP. Estão na agenda da semana ainda shows de Marcelo Jeneci no Sesc 14 Bis, Ale Sater (vocalista da banda Terno Rei) e Alaíde Costa no Blue Note e MC Tha na Casa Natura. Veja os detalhes a seguir.

O boletim Mapa dos Shows no rádio, no ar de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25, destaca também duas apresentações internacionais marcadas para ocorrer no Brasil neste ano: Jessie J no Espaço Unimed, dia 30 de abril, com abertura de Lauren Jauregui (ex-Fifth Harmony), com os últimos ingressos à venda; a seguir, dia 2 de maio, ela faz show no Rio de Janeiro. Já Eric Clapton, depois de mais de dez anos, volta ao Brasil para três apresentações: 24 de setembro em Curitiba, 26 de setembro no Rio de Janeiro e 29 de setembro em São Paulo, no Allianz Parque.





SEGUNDA, 25

Bia Ferreira

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Segunda, dia 25, às 19h

Mulheres Plurais

A partir de R$12

Ingressos aqui





Luiza Brina

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 25, às 20h

Aprendendo a Rezar - Uma Incursão ao Centro da Terra

A partir de R$49

Ingressos aqui





Marcelo Jeneci, Tom & Thomé e Mari Merenda

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 25, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$30





TERÇA, DIA 26

Frederico Heliodoro

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 26, às 20h

Frederico Heliodoro e a MPB

A partir de R$45

Ingressos aqui





Nara Gil e João Gil

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 26, às 19h e às 22h

A partir de R$80

Esgotado





O Teatro Mágico

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça, dia 26, às 19h

Grátis

Esgotado





QUARTA, DIA 27

Ale Sater

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 27, às 22h30

A partir de R$50

Ingressos aqui





Geraldo Azevedo

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 27, às 21h30

A partir de R$125

Ingressos aqui





Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quarta, dia 27, às 19h

Itamar Assumpção - Releituras

Grátis

Esgotado





Thamires Tannous & Michi Ruzitschka

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 27, às 20h

Círculo

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 28

Abacaxepa

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bixiga

Quinta, dia 28, às 21h

A partir de R$16

Ingressos aqui





Amazing Tenors

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Quinta, dia 28, às 21h

Amazing Tenors World Classics

A partir de R$90

Ingressos aqui





Assucena

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 28, às 19h

Lusco-Fusco

Grátis

Esgotado





Blubell e Petit Comité

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 28, às 20h

Boleros e Delírios

A partir de R$70

Ingressos aqui





Cesrv, Febem e Fleezus

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quinta, dia 28, às 22h

Baile do Brime

A partir de R$80

Ingressos aqui





Charanga do França

City Lights Music Hall - R. Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quinta, dia 28, às 22h

A partir de R$30

Ingressos aqui





Joabe Reis e Nuno Mindelis

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 28, às 19h

Bourbon Jazz & Blue Fest

Grátis





Juliana Linhares

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Quinta, dia 28, às 19h

Nordeste Ficção

A partir de R$12

Ingressos aqui





Mãeana

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 28, às 21h30

Mãeana Canta JG

A partir de R$62

Esgotado





Mahmundi

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 28, às 21h30

Tour Amor Fati

A partir de R$70

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 29

Banda Quimbará

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 29, às 20h e às 22h30

Banda Quimbará toca Buena Vista Social Club

A partir de R$50

Ingressos aqui





Frevo Bixiga Orquestra

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 29, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Karina Buhr

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 29, às 20h

Voz e Tambor

A partir de R$70

Ingressos aqui





WD

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 29, às 22h

Balaia

A partir de R$40

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 30

Alaíde Costa

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 30, às 20h

Turmalina Negra

A partir de R$50

Ingressos aqui





Can Yaman

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 30, às 20h

Uma noite com Can Yaman

A partir de R$600

Ingressos aqui





Castello Branco

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 30, às 21h

Lançamento do EP Quase de Saída

A partir de R$15

Ingressos aqui





Fernando Catatau, Ava Rocha, Curumin, Jasper e Bruno Berle

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 21h

Pra Falar De Amor

A partir de R$15

Ingressos aqui





Frevo Bixiga Orquestra

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sábado, dia 30, às 19h

Grátis com reserva de ingressos





Hateen, Dance Of Days, Polara e mais

City Lights Music Hall - R. Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 17h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Isabel Fillardis

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 30, às 22h30

Refeita

A partir de R$50

Ingressos aqui





Marcelo Jeneci

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 30, às 20h

Caravana Sairé

A partir de R$18

Ingressos aqui





MC Tha

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 20h30

Meu Santo é Forte

A partir de R$75

Ingressos aqui





Ná Ozzetti Trio

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 30, às 21h

Com participações de Dante Ozzetti e Mário Manga

A partir de R$70

Ingressos aqui





Os Garotin

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 30, às 21h30

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Pedro Mariano

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Sábado, dia 30, às 21h

Novo Capítulo

A partir de R$60

Ingressos aqui





Saulo Duarte convida Anelis Assumpção

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 30, às 22h

A partir de R$53

Ingressos aqui





Serial Funkers

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sábado, dia 30, às 22h

Porque Funk é Coisa Séria

A partir de R$95

Ingressos aqui





Tiganá Santana

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 30, às 21h

Verso Livre: Milagres - com participação especial de Conceição Evaristo

A partir de R$15

Ingressos aqui





Viper

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 30, às 20h30

Música Extrema: Timeless

A partir de R$15

Ingressos aqui





DOMINGO, 31

Colomy

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Domingo, dia 31, às 18h

Grátis com reserva de ingressos





Hodari

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 31, às 18h

Participação de Vitão e Luccas Carlos

A partir de R$15

Ingressos aqui





Marcelo Jeneci

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 31, às 18h

Caravana Sairé

A partir de R$18

Ingressos aqui





Melly

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 31, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Rodrigo Teaser

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 31, às 19h30

Show autoral

A partir de R$123

Ingressos aqui





Tiganá Santana

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 31, às 18h

Verso Livre: Milagres - com participação especial de Conceição Evaristo)

A partir de R$15

Ingressos aqui