Mapa dos Shows: MECA, Rod Stewart, Tiago Nacarato, Tássia Reis e mais

O lendário cantor Rod Stewart chega ao Brasil nesta semana para duas apresentações: sexta, dia 29, em Ribeirão Preto, no interior paulista, e sábado, dia 30, na capital, no Allianz Parque, no Legends In Concert, evento que faz sua estreia no país e que pretende promover encontros inéditos entre grandes estrelas da música mundial. Desta vez, a convidada é Ivete Sangalo.

A agenda ainda conta com apresentações do cantor português Tiago Nacarato e de Tássia Reis no Sesc Pinheiros, Mahmundi e Medulla no Sesc Carmo, Filipe Catto na Casa Natura Musical e artistas como Tulipa Ruiz e Luiza Lian na edição paulistana do festival MECA. Destaque também para a última apresentação da mini residência de Dinho Almeida, do Boogarins, no Centro da Terra.

Veja todas as informações a seguir:





Curumin e Mateus Carrilho

Tranquilo São Paulo - Itinerante (endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram)

Segunda, dia 25, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Dinho Almeida (Boogarins)

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Show ‘Águas Turvas’ com participação de Flávia Carolina

Segunda, dia 25, às 20hA partir de R$46

Ingressos à venda online





Mahmundi

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Segunda e terça, dias 25 e 26, às 19h

Show acústico do disco ‘Amor Fati’

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Bruna Caram

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 26, às 21h

Show ‘Bruna Caram e Fios de Choro’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Enio e Zé Manoel

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 26, às 20h

Show ‘Encontros Híbridos’

A partir de R$23

Ingressos à venda online





Bixiga 70

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça e quarta, dias 26 e 27, às 19h30

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Ekena

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 27, às 21h

Show ‘Voz e Violão’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





JM & The Lemon Brothers

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 27, às 21h

A partir de R$72

Ingressos à venda online





Miranda Kassin

Petra Belas Artes - Rua da Consolação, 2423, Consolação

Quarta, dia 27, às 20h

Show ‘I Love Amy’

A partir de R$30

Ingressos à venda online





Aláfia

Sesc Osasco - Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9, Jardim das Flores

Quinta, dia 28, às 20h30

Show ‘Além do Lá’

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Blues Beatles

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quinta, dia 28, às 21h30

A partir de R$84

Ingressos à venda online





Fat Family

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 28, às 21h30

Esgotado





Filipe Catto

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 28, às 21h30

Show ‘Belezas são coisas acesas por dentro: Catto canta Gal’

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Medulla

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Quinta, dia 28, às19h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Midra

FFFront - Rua Purpurina,199, Vila Madalena

Quinta, dia 28, às 21h

Especial City and Colour

A partir de R$33

Ingressos à venda online





Tó Brandileone

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 28, às 21h

Esgotado





Banda Glória

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 29, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Letrux & Thiago Vivas

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 29, às 19h30

Show ‘Alfabeto Sonoro’

A partir de R$98

Ingressos à venda online





Samuca e a Selva

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sexta, dia 29, às 21h

A partir de R$30

Ingressos à venda online





Tássia Reis

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 21h

Tássia Reis canta Alcione

A partir de R$12

Ingressos à venda online





The Soundtrackers

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 29, às 22h

A partir de R$95

Ingressos à venda online





Yma

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 29, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Fabiana Cozza

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta e sábado, dias 29 e 30, às 21h

Tributo a Luiz Carlos da Vila com participação de Rita Benneditto

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Arlindinho Cruz

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sábado, dia 30, às 20h

Show ‘Meu Lugar’

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Alexandre Pires

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 30, às 22h

Show ‘Baile do Nego Véio 2′

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Ana Deriggi e Mário Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 30, às 21h

Show ‘O Bom e Velho’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Febem

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 22h

A partir de R$44

Ingressos à venda online





Francisco, el Hombre

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 22h

Show ‘10 años’

A partir de R$80

Ingressos à venda online





MECA Jardim

Jardim Botânico de São Paulo - Av. Miguel Estefno, 3031, Vila Água Funda

Sábado, dia 30, às 9h

Tulipa Ruiz, Luiza Lian, Chico Chico, Kaê Guajajara, Amanda Magalhães e mais

A partir de R$120

Ingressos à venda online





Metá Metá

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 30, às 21h

A partir de R$12

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





MPB4

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sábado, dia 30, às 20h e às 22h30

Show ‘Encontro Marcado - MPB4 canta Milton’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Paulinho da Viola

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 30, às 22h

Turnê 80 anos

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Péricles

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 30, às 22h

Show ‘30 anos de sucesso’

A partir de R$140

Ingressos à venda online





Rod Stewart e Ivete Sangalo

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 30, às 19h

Legends In Concert

A partir de R$680

Ingressos à venda online





Tiago Nacarato

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Tiee e Art Popular

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 30, às 22h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Utopia - Festival de Música Independente

Av. Morumbi, 6849

Sábado, dia 30, às 16h

Chico Bernardes, Seed Selector, Favela Crew, Banana Kush e mais

A partir de R$120

Ingressos à venda online





Zé Renato

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 30, às 22h

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Zimbra

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 30, às 20h30

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Anelis Assumpção

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 30, às 20h, e domingo, dia 1º, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Grand Baazar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado e domingo, dias 30 e 1º, às 12h e às 15h

A partir de R$125

Ingressos à venda online





Lupe de Lupe

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 30, às 20h, e domingo, dia 1º, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Del Rey

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 1º, às 18h

Lançamento do álbum “O Disco”

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Maciel Salú

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 1º, às 20h

Show ‘Ogum’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





niLL

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 19h30

Show ‘O Resgate do Maestro’

A partir de R$55

Ingressos à venda online





The Ten Tenors

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 1º, às 20h

Show ‘Greatest Hits Live’

A partir de R$125

Ingressos à venda online